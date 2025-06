Ultimo appuntamento del percorso denominato “Erbe spontanee e officinali in Basilicata” promosso da Italia Nostra Medio Basento, Greenpharma Potenza, Associazione Miss Chef, Made in Lucania, Associazione degli ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, Unione delle Pro Loco di Basilicata, Club del Fornello di Rivalta di Potenza, Unibas, Made in Lucania, dal Dipartimento di Scienze della Salute, Sitelf e Di Farma. Domani mattina alle 10 nella sala A del Consiglio Regionale avrà luogo la tavola rotonda dal titolo: “Piante officinali, medicina e farmacopea”. All'evento prenderanno parte il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Marcello Pittella, la Presidente della Sezione Medio Basento Italia Nostra, Enza Spano, il farmacista Rocco Carbone, il docente dell'Università degli Studi di Salerno, Vincenzo De Feo, la farmacista Immacolata Faraone, il medico chirurgo specialista in ossigeno e ozono terapia Antonio Parrella. La tavola rotonda sarà moderata dal Presidente dell'Associazione degli ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, Aldo Michele Radice. Il comitato organizzatore e scientifico è composto da Sergio Vallante, Rocco Carbone, Vincenzo De Feo, Antonio Parrella, Antonio Vassallo, Immacolata Faraone, Claudia Mangieri, Vittorio Carlucci e Enza Spano. Saranno esaminate durante la tavola rotonda le tematiche riguardanti la trilogia della salute, faramcologia, naturopatia e energia, la fitoterapia tradizionale e la ricerca di nuovi principi attivi, la farmacopea, farmacia e piante officinali, un intreccio tra scienza e tradizione, terapie naturali adiuvanti, elementi fitoterapici ed ossigeno ozono. E' previsto un buffet di benvenuto per tutti i presenti alla tavola rotonda.