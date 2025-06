Un filo blu composto da oltre 100 persone tra ragazzi con autismo e accompagnatori colorerà domenica 8 giugno i sentieri del Bosco Finocchio nel comune di Rotondella. L’area naturale si estende dal greto dello scomparso Lago Candela, avvolgendo le pendici di Monte Coppola. Al suo interno è situata una micro-zona dove sono presenti diversi e rari esemplari di “frassino ossifilo”, qualcuno con età superiore ai 150 anni. Non manca la leggenda che rimanda alla guerra di Troia. Sul Monte Coppola secondo alcuni studiosi, si ipotizza sia stata creato un borgo voluto da Epeo , costruttore del cavallo che provocò la fine della città troiana, per sua madre.





Quello organizzato da Angsa Basilicata è un evento che coinvolge i Comuni di Valsinni e Rotondella e la Provincia di Matera, con il contributo di Slow Food Basilicata, ,l'associazione Potenza Futura,l'associazione Donne in Campo e del Consiglio Regionale della Basilicata,e con il sostegno di Radura Trekking, Cai di Lagonegro, CAI sezione Potenza,APT Basilicata,Diocesi di Tursi-Lagonegro.



Testimonial d'eccezione l'attore Erminio Truncellito che chiuderà l'evento.



Punto di partenza località Campanaro a Valsinni





Claim della Staffetta blu 2025 è "Camminiamo insieme come fratelli". Filo conduttore della manifestazione a carattere nazionale, è infatti il Cantico delle Creature di S. Francesco d’Assisi. Due le ragioni che hanno spinto le famiglie Angsa a scegliere il messaggio dell’opera francescana: da un lato la ricorrenza dell’ottavo centenario della splendida lode al creato; e dall’altro il suo messaggio di pace, amore per la natura ed inclusione che dopo otto secoli rimane forte ed attuale



La manifestazione si avvale del patrocinio dell’Anci Nazionale.



Testimonial il professor Luigi Mazzone primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata ed uno dei maggiori esperti italiani di autismo.