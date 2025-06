È stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego (CPI) di Lauria, un intervento strategico che rappresenta un importante passo avanti nell’ottimizzazione dei servizi per il lavoro offerti sul territorio. Il trasferimento nella nuova struttura porta con sé numerosi benefici in termini di efficienza amministrativa, sostenibilità economica ed esperienza d’uso per utenti e operatori.

Grazie al Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI), la Regione Basilicata ha promosso un importante intervento di riqualificazione, realizzato in sinergia con ARLAB e la Città di Lauria. L’intervento ha previsto il recupero e la riconversione di locali comunali precedentemente inutilizzati, destinati a diventare la nuova sede del Centro per l’Impiego di via Ravita.

Con il trasferimento nei nuovi locali, si eliminano definitivamente i fitti passivi precedentemente sostenuti per sedi in locazione. Ciò si traduce in un taglio stabile delle spese correnti a carico di ARLAB e del Comune di Lauria, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse pubbliche.

La nuova sede è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione, che ha previsto: efficientamento energetico attraverso impianti moderni e a basso consumo; adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità e igiene; ottimizzazione degli spazi per garantire comfort, funzionalità e accoglienza sia per il personale che per l’utenza.

I nuovi ambienti sono stati progettati per favorire un'esperienza d’uso più agevole e inclusiva, con l’obiettivo di rendere i servizi per l’impiego sempre più vicini alle esigenze delle persone.

“Questa nuova sede è un esempio concreto di buona amministrazione e di investimento mirato nella qualità dei servizi pubblici – dichiara il Sindaco Gianni Pittella –. Rappresenta una risposta concreta ai bisogni dei cittadini e una valorizzazione del patrimonio pubblico esistente.”

Presenti all’inaugurazione l’Assessore con delega alle attività produttive, lavoro e formazione della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, il Direttore Generale di ARLAB, Dott.ssa Maria Rosaria Sabia, il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, dr. Marcello Pittella, i Sindaci di Castelluccio Inferiore e Trecchina, rispettivamente Paolo Campanella e Fabio Marcante.

Con la nuova sede, il Centro per l’Impiego di Lauria rafforza il proprio ruolo strategico nella promozione dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, offrendo un ambiente più moderno, efficiente e attento ai bisogni del territorio.