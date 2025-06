Venerdì 6 giugno la presentazione istituzionale a Roma, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. Sabato 14 la cerimonia di apertura della festa a Matera (ore 11.00 presso xx). E già dal primo giugno fino al 7 la Bruna Passion Week, un’anteprima della festa vera e propria.





È iniziato il count-down a Matera per la Festa della Bruna, l’evento che celebra la Patrona della Città con un programma lungo un mese che vedrà il suo culmine esattamente fra un mese, il 2 luglio, fra riti religiosi e popolari, fino allo “strazzo” del carro trionfale, in un crescendo di emozione, partecipazione e folklore.





La Bruna Passion Week è una delle principali novità della 636^ edizione della Festa della Bruna che, assieme alla presentazione romana, intende portare l’evento oltre i confini tradizionali.



Ad aprire la settimana del festival “Bruna Passion Week” è stata ieri, primo luglio, l’inaugurazione della nuova collezione ufficiale di t-shirt, ispirata ai simboli più suggestivi del Carro 2025 ideato dall’artista cartapestaia Francesca Cascione. Le grafiche, realizzate dalle designer materane Alessia Mingione e Mariangela Consoli di Madònna Design, traducono in segni contemporanei il messaggio spirituale della Festa, tra richiami al tema dell’anno -“Mio Signore e mio Dio, Tu mia Speranza” - e riferimenti ai suoni e alle emozioni del 2 luglio.



All’interno della Bruna Passion Week si colloca anche l’apertura del FantaBruna, il gioco social e partecipativo che trasforma la Festa in una vera e propria “fantasfida popolare”, chiamando i partecipanti a fare pronostici su ogni fase del 2 luglio. Un’iniziativa pensata per coinvolgere in chiave ironica e contemporanea, soprattutto le nuove generazioni.



Grande entusiasmo anche per la collaborazione con “Spazio allo Strazzo”, progetto nato dall’energia di un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 26 anni che, grazie a brevi interviste video, daranno voce agli “strazzatori” raccontando il loro vissuto e il loro ruolo all’interno della Festa. Un modo per ridare dignità e visibilità a chi la festa la vive tanto intensamente da prendere parte al suo rito più istintivo, collettivo e autentico: l’assalto al Carro Trionfale col suo “strazzo”, per conquistare un pezzo di cartapesta che a Matera ha il valore di una “reliquia”.



Il cammino della Festa verso il 2 luglio troverà anche l’importante tappa istituzionale a Roma: venerdì 6 giugno, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della Festa, trasmessa in diretta sulla webtv della Camera. Un momento significativo per dare voce, anche nella Capitale, al valore religioso, culturale e identitario della celebrazione materana.



Alla presentazione prenderanno parte esponenti delle istituzioni nazionali e regionali, tra cui il deputato Fabrizio Benzoni, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, l’assessore regionale Cosimo Latronico e la direttrice generale dell’APT Basilicata Margherita Sarli.



A presentare l’articolato programma e il significato profondo della Festa sarà Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, promotrice dell’evento insieme alla Diocesi di Matera-Irsina, accompagnato da Don Francesco Di Marzio, delegato arcivescovile per la Festa, e da Matteo Marchitelli, componente del Comitato Esecutivo.





A moderare l’incontro sarà la giornalista e autrice Rai Nancy Squitieri, voce di programmi come Giù la maschera su Radio1 e Destinazione Futuro su Isoradio.