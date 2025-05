Donazione sangue al liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera, giornata di raccolta organizzata dalla Fidas di Matera Scuola e volontariato, un connubio vincente per far crescere giovani attenti al prossimo e protagonisti del contesto sociale. Con questo spirito si è svolta questa mattina la prima Giornata di Donazione di Sangue organizzata da Fidas Matera presso il liceo Scientifico Dante Alighieri. L’autoemoteca Fidas ha varcato i cancelli della scuola e sono stati ben 30 i nuovi volontari, tra studenti, docenti e personale ATA che hanno avuto la possibilità di donare per la prima volta oppure di fare una pre-donazione per valutare l’idoneità al dono. Un gesto semplice quello del dono del sangue che ci consente di salvare fino a tre vite con una sola sacca raccolta. “Ringraziamo la dirigente scolastica Marialuisa Sabino e la professoressa Surdo per aver collaborato alla riuscita di questa giornata” ha dichiarato Vito Patrissi, Presidente di Fidas Matera, “che segue agli incontri formativi e informativi delle scorse settimane svolti proprio nella stessa scuola. Siamo convinti dell’importanza del dialogo con le nuove generazioni attraverso le scuole e, da sempre, la nostra federata Fidas Basilicata ci stimola a promuovere il dono tra i più giovani”. La sezione Fidas Matera è sempre molto attiva sul territorio ed oltre ad essere presente all’interno del centro trasfusionale dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”, organizza numerose giornate di raccolta in diversi luoghi della città: nel PdR (Punto di Raccolta) Parrocchia Maria Madre della Chiesa a cui si aggiungono le raccolte in autoemoteca a Serra Venerdì nei pressi della Parrocchia dell’Addolorata, nella Parrocchia Santa Famiglia e donazioni presso il Tribunale in collaborazione con l’ordine degli avvocati, la Questura con i volontari della Polizia di Stato, e la caserma dei Vigili del Fuoco. Nel mese di Giugno sono in programma due giornate: 8 Giugno presso la Parrocchia dell’Addolorata e il 22 nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa