A Tricarico il raduno internazionale delle Maschere Antropologiche 27/05/2025 Tricarico si appresta a vivere uno degli eventi più attesi e coinvolgenti dell’anno: il R.I.M.A. 2025 – Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche, in programma sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. Un appuntamento che, sin dal 2011, celebra la magia delle maschere, delle tradizioni popolari e dei riti collettivi, intrecciando passato e futuro, identità locali e orizzonti internazionali.

Nato su iniziativa della Pro Loco di Tricarico, il Raduno è cresciuto negli anni fino a diventare un punto di riferimento per studiosi, appassionati e gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo. L’evento è molto più di una festa: è un progetto culturale e sociale che coinvolge l’intera comunità. Tricarico si racconta al mondo e, al tempo stesso, accoglie il mondo nelle sue strade, trasformandosi in un crocevia di culture, simboli e visioni. È importante ricordare che il R.I.M.A. non è il Carnevale di Tricarico, che si svolge tradizionalmente nei mesi di gennaio e febbraio: si tratta di un evento distinto, di respiro internazionale, che riunisce culture e maschere provenienti da ogni parte del mondo.



Il programma 2025: un intreccio di arte, musica e identità



Sabato 31 maggio il borgo lucano si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con “La strada degli artisti” a fare da filo conduttore di una giornata ricca di eventi.

Si comincia alle 17:00 con l’inaugurazione del murales realizzato da Andrea Sposari, un’opera che prende vita da una delle poesie più intense e amate di Rocco Scotellaro.

Alle 18:00, il collettivo Kalura Meridionalismo aprirà al pubblico la mostra immersiva “Sud è Magia” lungo viale Regina Margherita. Alle 19:00, sarà il momento de “La Strada degli Artisti”, tra bolle giganti, acrobazie con tessuti aerei, giochi di fuoco e spettacoli itineranti che incanteranno adulti e bambini.

Alle 20:00, la facciata del Palazzo Ducale prenderà vita con una spettacolare proiezione fotografica che rievoca i volti e i momenti più iconici delle edizioni passate del R.I.M.A.

Dalle 20:30 spazio anche ai sapori del territorio con l’apertura di “Sorsi e Morsi”, il percorso enogastronomico che accompagnerà i visitatori in una degustazione di prelibatezze lucane in entrambe le giornate. Sarà trasmessa in diretta la finale di Champions League su maxischermo, per unire festa e passione sportiva.

La serata continuerà in Piazza Garibaldi, dove, alle 22:30, salirà sul palco la band fiorentina dei Bandabardò. A seguire, lo spettacolo visionario “Apocalisse psicopatologica ristretta” del collettivo Il Ristretto e, per chi ha ancora energia, il grande R.I.M.A. Party con DJ set fino a notte fonda.



Domenica 1° giugno: la grande sfilata delle maschere antropologiche

La seconda giornata del Raduno sarà interamente dedicata al confronto, alla riflessione e alla celebrazione della diversità culturale.

La mattinata inizierà alle 10:30 nella Villetta Comunale Gen. Massaioli con “Carnevalando per il Mondo”, uno spettacolo dell’Istituto Comprensivo di Bella, un’avventura teatrale tra le maschere del mondo, pensata per celebrare la bellezza di essere diversi.

Alle 11:00, nello stesso luogo, si terranno i Dialoghi Antropologici, momento istituzionale con uno spazio di incontro e scambio tra gli artisti ospiti del RIMA e i gruppi internazionali partecipanti. All’interno un momento di divulgazione promossi dal DIUSS - UNIBAS – Università degli Studi della Basilicata, che offriranno un anteprima dei risultati del progetto europeo MASKS. Il progetto coinvolge 5 Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Romania), tra cui università, centri di formazione artigianale, associazioni, istituti di ricerca, musei e imprese e ha come tema centrale le maschere tradizionali europee, studiate e valorizzate attraverso attività di ricerca, documentazione e formazione artigianale, con attenzione ai contesti festivi, performativi e musicali.



A mezzogiorno, e di nuovo alle 15:30, il Piazzale Salomone sarà animato dall’energia trascinante della Power Drum Band, con 14 batteristi che si esibiranno all’unisono.

Alle 16:00 i gruppi si raduneranno presso la Torre Normanna per la vestizione, mentre alle 16:30, da Porta Monte, partirà “Trame d’Epoca”, il corteo dei 131 abiti tradizionali lucani, indossati da rappresentanti dei vari comuni, un omaggio potente e visivamente spettacolare alla ricchezza culturale della regione.

Alle 17:30, i gruppi mascherati provenienti da tutto il mondo – Bolivia, Portogallo, Spagna, Romania, Africa, Bulgaria, e da molte regioni italiane – sfileranno lungo viale Regina Margherita, dove saranno presentati al pubblico in un clima di festa e condivisione.

Il gran finale sarà ancora una volta in Piazza Garibaldi: alle 21:00 andrà in scena un tributo al maestro Antonio Infantino con SISMA, l’electro popular experience di Guido Gioioso, seguito alle 22:00 dal concerto dei Rione Junno e da un ultimo DJ set che animerà la piazza, coinvolgendo tutti i gruppi in una vibrante celebrazione collettiva.





Le voci del R.I.M.A. 2025: due radio, una narrazione collettiva

Le voci del R.I.M.A. quest’anno saranno quelle di Radio Potenza Centrale e Radio Laser, che accompagneranno l’intero evento con passione e professionalità. Gli speaker delle due emittenti saranno posizionati lungo il percorso della sfilata e sul palco finale per raccontare la storia, i suoni e i simboli dei gruppi partecipanti.

Domenica mattina dalle 11:00 alle 13:00, Radio Laser e Radio Potenza Centrale saranno in diretta a reti unificate con un programma speciale trasmesso dalla loro postazione nella Villetta Comunale. Un racconto in diretta dal cuore pulsante del festival: gli speaker dialogheranno con il pubblico e con gli ospiti del R.I.M.A., raccogliendo interviste, aneddoti, voci di artisti e visitatori, per restituire tutta l’energia e le emozioni della manifestazione. Un’occasione preziosa per raccontare il presente del R.I.M.A. e invitare tutti a vivere da protagonisti la grande sfilata del pomeriggio.

La sfilata sarà trasmessa in diretta video su Laser TV (canale 268 del digitale terrestre) e sul maxischermo in Piazza Garibaldi, con interviste esclusive curate dal documentarista Lorenzo Scaraggi (Vostok100k) e tanti altri inviati.





Tradizione, accoglienza e visione

Il R.I.M.A. è il frutto di una visione costruita nel tempo, arricchita dall’esperienza della Pro Loco di Tricarico all’interno della Federation of European Carnival Cities. Fa parte della Rete dei Carnevali Lucani con Valenza Antropologica, nata nel 2014 per promuovere il patrimonio immateriale della Basilicata.



Due giornate per vivere la maschera non come semplice costume, ma come specchio dell’anima dei popoli, simbolo potente di un’umanità che tra danze, musiche e colori, si racconta e si riconosce.

Seguite l’evento in tempo reale sui canali social ufficiali della Pro Loco di Tricarico, con aggiornamenti, immagini e contenuti esclusivi.

