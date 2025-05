Il Club Alpino Italiano – Regione Basilicata esprime profonda preoccupazione e dissenso per l’episodio recentemente verificatosi all’interno del Parco Nazionale del Pollino, dove un gruppo di escursionisti ha apposto una targa commemorativa su un esemplare di Pinus heldreichii (pino loricato), specie vegetale simbolo del Parco e protetta dalla normativa ambientale.



Il gesto, firmato da un sedicente “Club Alpino Jonico” – realtà che non risulta in alcun modo affiliata o riconosciuta dal Club Alpino Italiano – è stato compiuto senza alcuna autorizzazione e in aperto contrasto con i principi di tutela ambientale che il CAI promuove da sempre.



«Un’azione di questo tipo – afferma il Presidente Regionale del CAI Basilicata Bruno Niola – non solo viola le regole di rispetto e conservazione dell’ambiente naturale, ma rischia di trasmettere un messaggio fuorviante sulla nostra identità associativa. Il CAI non ha alcun legame con il gruppo in questione e prende le distanze da comportamenti che non appartengono alla cultura della nostra associazione.»



Il Club Alpino Italiano ribadisce la propria piena adesione ai valori della conservazione e della responsabilità nella frequentazione della montagna, e si dichiara disponibile a collaborare con l’Ente Parco per eventuali azioni di ripristino e sensibilizzazione, affinché simili episodi non si ripetano.