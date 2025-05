Nell’ambito del programma interdisciplinare di educazione civica e ambientale “Raccontiamo il patrimonio: nuove narrazioni” organizzato dal FAI per l’anno scolastico 2024-25, il Settore Scuola ed Educazione del FAI ha proposto diverse attività formative, riguardanti il racconto del patrimonio culturale italiano quale strumento della sua valorizzazione, tra cui un concorso nazionale gratuito riservato alle Scuole di ogni ordine e grado.

Dopo la proclamazione dei vincitori (che si terrà in diretta streaming, mercoledì 28 maggio, alle 11.00, sul sito www.faiscuola.it), la Presidente Regionale FAI della Basilicata Rosalba Demetrio promuove un coinvolgente appuntamento per scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Basilicata, attraverso lo sguardo degli Studenti che hanno partecipato al concorso.

L’incontro si svolgerà il giorno 30 maggio a partire dalle ore 16.00 a Matera, presso la Casa delle Tecnologie emergenti, in via San Rocco 1.

Dopo i saluti istituzionali, le Delegazioni FAI della Basilicata presenteranno, attraverso la testimonianza delle Scuole, gli elaborati più interessanti con cui hanno partecipato a quest’ultima edizione del concorso.

In questo modo la Direzione Regionale FAI Basilicata intende gratificare il lavoro degli Studenti che, con il supporto dei loro Docenti, per classe o a squadre, hanno individuato alcuni beni identitari del proprio territorio e li hanno valorizzati, raccontandoli in modo creativo (non solo video, ma anche podcast, manifesti, fumetti, animazioni, canzoni).

Di seguito l’elenco degli Istituti:

IIS Bernalda Ferrandina - Bernalda

Liceo Scientifico Statale "Matteo Parisi" - Bernalda

Liceo Scientifico "F. Cassola" Ferrandina - IC “E. Fermi” - Matera

IIS "E.Duni-C.Levi" - Matera

IC “Padre Pio da Pietrelcina -Q.Orazio Flacco” - Pisticci

IIS"PISTICCI-MONTALBANO" - LICEO CLASSICO - Pisticci

IIS PISTICCI/MONTALBANO - INDIRIZZO IPSEOA di Marconia - Pisticci-Marconia

Istituto Omnicomprensivo di Tricarico - Tricarico

IIS “G. Peano” - Marsico Nuovo

Scuola media Ferrara - Melfi

Liceo Scientifico “P.P. Pasolini” - Potenza

Liceo Classico Statale "Q. O. Flacco" - Potenza

Convitto Nazionale “S. Rosa” con annesso Liceo “Rosa-Gianturco” - Potenza

IISS “Flacco-Battaglini” - Venosa

IISS Q. O. Flacco - Venosa



Questo appuntamento ha la cura organizzativa della Presidente Regionale FAI Basilicata Rosalba Demetrio e delle Delegate Regionali, Rosanna Papapietro (FAI Eventi Regionali Basilicata), Liliana Riccardi (FAI Scuola Basilicata/FAI Comunicazione Basilicata).