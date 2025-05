20/05/2025 - A Matera la Festa dello scambio dei semi promossa da Cime di Rapa Education

Tutto pronto a Matera per la quinta edizione della Festa dello scambio dei semi di Cime di Rapa Education che si svolgerà giovedì 22 maggio 2025 dalle ore 10 alle ore 14 presso l’Istituto Comprensivo “G. Minozzi - N. Festa” in Via Lucana, 192.



In occa...-->continua