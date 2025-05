Il Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano DOP sarà presente anche quest’anno al Padiglione 1 - Stand T 01 del TuttoFood Milano, la prestigiosa fiera B2B dedicata all’agroalimentare internazionale, in programma dal 5 all’8 maggio presso Fiera Milano Rho.



Un appuntamento strategico per il Consorzio, che dal 1993 tutela questa eccellenza casearia a Denominazione di Origine Protetta, simbolo della qualità del Sud Italia. Il Caciocavallo Silano non nasce solo in Sila: è prodotto in distretti specifici di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Molise, come previsto dal rigoroso disciplinare.



Tra le sue peculiarità spicca la filatura manuale della pasta, che ne garantisce la morbidezza, insieme al marchio a fuoco, autentico sigillo di qualità.



«Anno dopo anno – afferma il presidente Vito Pace – è un orgoglio rappresentare i nostri soci e raccontare una tradizione che unisce territori diversi. Quest’anno ci presentiamo in fiera con uno stand più ampio e moderno, pronti ad accogliere buyer e appassionati di gusto e autenticità».



Il Consorzio è il più grande del Centro-Sud e custodisce un sapere antico: Garibaldi stesso pare ne fosse un estimatore. Due le forme tradizionali: troncoconica in Calabria e tondeggiante nelle altre regioni. Un prodotto che ha saputo evolversi senza tradire le proprie radici, esempio perfetto di come la qualità resista al tempo.