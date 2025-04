Tonino Cavallo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro. Il professionista è entrato in servizio lo scorso 16 aprile. Laureato in Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti, si è specializzato in Radiologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1999. Nello stesso anno, Cavallo ha iniziato a lavorare all’Ospedale San Carlo di Potenza. Dal 2018 è stato nominato direttore di Struttura Semplice Dipartimentale al Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri. Vanta inoltre un’esperienza lavorativa presso l’ospedale Mauriziano di Torino negli anni 2010 e 2011. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche relative alla radiodiagnostica, ha partecipato come relatore in diversi corsi di aggiornamento e convegni internazionali.

“Sono onorato di intraprendere questa nuova esperienza lavorativa – ha dichiarato Cavallo- con l’obiettivo di incrementare qualità e quantità nelle indagini diagnostiche. Penso ad una riorganizzazione del servizio di radiologia al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini contenendo i tempi di attesa e migliorando l’accesso alla rete ospedaliera”.

“Il dottor Cavallo – commenta Il direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- porta con sé un’importante esperienza nel campo della Radiologia, avendo ricoperto ruoli di responsabilità a livello clinico. Desidero esprimergli un sentito ringraziamento per aver accettato questo importante impegno e auguro tutto il successo possibile in questo nuovo capitolo della sua carriera. Sono sicuro che sotto la sua direzione, la UOC di Radiologia di Policoro potrà continuare a fornire servizi di qualità, assicurando un’assistenza tempestiva e efficiente per i nostri pazienti della fascia ionica, strategica nel quadro della sanità territoriale lucana”.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa dall’Assessore regionale alla Salute e politiche della Persona, Cosimo Latronico

“Rivolgo un caloroso benvenuto – ha detto l’assessore - e i migliori auguri di buon lavoro al dottor Tonino Cavallo, nuovo direttore della UOC di Radiologia dell’Ospedale di Policoro. La sua solida esperienza e le sue competenze rappresentano un valore prezioso per il potenziamento della sanità lucana, in particolare per il presidio della fascia ionica. Il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare il percorso in atto, finalizzato alla riorganizzazione e al miglioramento dei servizi sanitari in Basilicata. Sono certo che saprà garantire prestazioni sempre più qualificate e tempestive a beneficio dei cittadini”.