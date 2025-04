Venerdì 18 aprile, a partire dalle 16:30, torna a Filiano la Sacra rappresentazione della Via Crucis, evento inserito nel Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata. Giunta alla sua trentottesima edizione è ormai parte integrante dell’identità del paese, capace di unire generazioni e di coinvolgere profondamente cittadini e visitatori. La Via Crucis è organizzata dall’Associazione Pro Loco di Filiano in collaborazione con il Comune di Filiano, la Parrocchia “Maria SS. del Rosario” e la Consulta delle Associazioni, con il patrocinio dell’UNPLI Basilicata e con il contributo dell’A.P.T. di Basilicata e della Regione Basilicata.

La rappresentazione, interamente recitata, si distingue per l’intensità emotiva e la veridicità delle interpretazioni. Ogni personaggio dà voce e corpo alla Passione di Cristo con un coinvolgimento autentico che lascia il pubblico commosso e partecipe.

Le fasi salienti della Via Crucis si snoderanno lungo un percorso suggestivo che attraversa i luoghi più significativi del paese: si partirà con il processo nel Sinedrio davanti a Caifa in Piazza Autonomia, seguirà il processo presso il Pretorio di Pilato in Piazza SS. Rosario e infine la condanna di Cristo, che sotto il peso della croce percorrerà le principali vie del centro abitato. Lungo il tragitto si susseguiranno scene toccanti, tra cui l’incontro commovente e doloroso di Gesù con sua madre Maria, accompagnata da Maria Maddalena, Maria di Cleofa e Giovanni; l’incontro con la Veronica, che asciugherà il suo volto segnato dalla sofferenza; l’abbraccio delle Pie Donne, che si uniranno al suo dolore e infine la Samaritana, che gli offrirà un momento di sollievo con un po’ d’acqua. Il percorso, sempre più drammatico e carico di emozione, culminerà sul Calvario, in Villa Mancini, dove avverrà la crocifissione di Gesù insieme ai due ladroni.

Particolarmente toccante sarà, anche quest’anno, l’incontro tra la Madonna e Gesù, che saranno interpretati da Angela Mecca e Donato Summa - madre e figlio nella vita reale - scelta introdotta lo scorso anno e che ha saputo restituire al pubblico una straordinaria intensità emotiva. Tra le novità dell’edizione 2025, si segnala la presenza dei soldati a cavallo, che contribuiranno a ricreare un’atmosfera ancora più realistica e coinvolgente.

La Via Crucis Vivente di Filiano non è solo uno spettacolo ma un rito collettivo, che rinnova ogni anno il profondo legame tra fede, tradizione e senso di comunità. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la Settimana Santa in un contesto autentico, partecipato e profondamente umano.