Nella giornata mondiale dell’acqua, che si celebra oggi, la Pro Loco di Viggianello ha deciso di realizzare un video - visibile sul profilo social del sodalizio - per sottolineare l’importanza di questa preziosa risorsa per l’intera comunità e per invitare tutti a “prendersene cura”.

Un viaggio di pochi minuti durante i quali vengono toccati e approfonditi diversi temi e che spazia tra storia, cultura, economia ed etica.

Le immagini partono dalla sorgente del fiume Mercure, che nasce proprio a Viggianello, e dalla narrazione della leggenda sul nome del borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Vengono poi mostrate le cavità rupestri, risalenti al decimo secolo, che impreziosiscono il sito dandogli anche un importante valore storico e archeologico.

Il video si conclude con l’intervento del sindaco Antonio Rizzo, che ricorda anche l’altro fiume che attraversa Viggianello, il Frido, e il ruolo dell’acqua anche da un punto di vista economico, occupazionale ed energetico: Viggianello di fatti percepisce royalty poiché è tra i macrofornitori della Regione e per la presenza dello stabilimento della San Benedetto, e registra anche l'attività di una centrale idroelettrica. Usi che vanno a combinarsi con altre finalità, turistiche e sportive come dimostrano l’acqua trekking o il river tubing.

Ma dal 2017 Viggianello è anche “Borgo dell’acqua”, spiega ancora il primo cittadino, “per fare in modo che il bene più importante della vita e la nostra comunità siano sempre più legati”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it