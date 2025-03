In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, le sezioni Campania, EmiliaRomagna e Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Tecnico scientifica AITO - Associazione

Italiana Terapia Occupazionale - sono liete di invitare utenti, famiglie, associazioni, medici e

rprofessionisti sanitari che lavorano nel settore e non, a partecipare al webinar: “ESPERIENZE DI

TERAPIA OCCUPAZIONALE: LA TERAPIA OCCUPAZIONALE COME STRUMENTO PER

FAVORIRE AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLE PERSONE CON

SINDROME DI DOWN” che si terrà giovedì 20 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.00, online.

Durante la formazione, verranno presentate le competenze del terapista occupazionale, rivolte alla

persona con sindrome di down di tutte le età, ai suoi familiari/caregiver e ai membri dell’ambiente

sociale e istituzionale, per favorire la partecipazione nelle occupazioni, in tutte le attività della vita

quotidiana. Verrà approfondito soprattutto il ruolo nella cura di se, nell’inserimento lavorativo e

nello sport.

In linea con il tema scelto per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down “Migliorare i nostri

sistemi di supporto”, verrà messo in evidenza, inoltre, il diritto all’autodeterminazione delle persone

con la sindrome di Down e il ruolo del Terapista Occupazionale quale facilitatore di questo diritto.

L’incontro prevede relazioni di Terapisti Occupazionali, altri professionisti, famiglie e clienti per

sottolineare l’importanza dell’intervento di Terapia Occupazionale quale strumento per accrescere

l’inclusione e il benessere psico – sociale del cliente, del caregiver e della stessa società.

Si ringraziano i relatori provenienti dall’Associazione AIPD, Associazione Italiana persone Down,

che ha patrocinato la formazione riconoscendo il valore e l'importanza dell’iniziativa.