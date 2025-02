Outdoor e cultura al centro di 8 incontri nella giornata inaugurale della BIT 2025 e dei 10 incontri della seconda giornata. Il ricco calendario di appuntamenti, organizzato da APT Basilicata in occasione della partecipazione alla manifestazione, si apre oggi 9 febbraio con la presentazione, presso lo stand P47-Pad.11, dell’offerta turistica di borghi lucani e GAL, all’insegna del connubio natura, sport e cultura.



Il primo incontro, intitolato “La fruizione dei beni culturali e imparare giocando”, vede protagonista l’Archeo Xcape, prima escape room didattica in Europa dedicata alla cultura classica, dislocata all’interno del circuito dell’Archeoparco del Basileus di Baragiano, modello virtuoso di apprendimento ludico. Si prosegue con Marsicovetere, borgo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese dalla storia millenaria contraddistinto dalla bellezza dei paesaggi naturali che lo circondano, come il Monte Volturino che fa da cornice, e da importanti edifici religiosi. Un altro Comune della Val d’Agri, Viggiano, in un incontro dedicato affronta le sfide e le opportunità del turismo outdoor e, in particolare, punta su destagionalizzare e ad attrarre turisti anche durante i mesi invernali migliorando la dotazione del proprio comprensorio sciistico.



Dalle piste innevate ai paesaggi lunari dei Calanchi da valorizzare anche attraverso esperienze inclusive e green come l’esplorazione del territorio in e-bike. È una delle best practice che il Comune di Montalbano Jonico presenta sottolineando i peculiari aspetti stratigrafico-paleontologici, la facile e libera accessibilità della Riserva dei Calanchi che si estende per circa 25 Km quadrati costituendo il geosito più grande della Basilicata. Immancabili, in questo periodo di Carnevale, sono poi le maschere dei Cucibocca che costituiscono una tipicità culturale, tra miti e riti, di Montescaglioso: tema dell’incontro sul Carnevale del borgo del Materano.



Spostandosi nel Vulture, il Comune di Venosa illustra progetti che rafforzano l’immagine di Città del vino, patria di Orazio e del madrigalista Gesualdo da Venosa, nota tra l’altro per il castello Pirro del Balzo, sede di un museo archeologico nazionale, per l’Incompiuta e il Parco archeologico.



Puntando poi verso la prossima stagione estiva, “Maratea Welcome 2025: attività e benessere in natura” è il titolo dell’incontro per presentare attività sportive nuove e accattivanti quali kajak, escursionismo, arrampicata, coasteering, e -foil, skywalk da praticare nella perla del Tirreno. Chiude gli incontri della giornata, il Gal Start 2020 che presenta le attività le Progetto di Cooperazione Internazionale “Cammini Culturali e Creativi” le attività del Progetto di cooperazione “Brand rurale”.



Il secondo giorno -10 febbraio – oltre alla Conferenza istituzionale Apt Basilicata e al successivo focus su immersività, intelligenza artificiale e territorio, sono previsti incontri su Aliano, finalista Capitale Italiana della Cultura 2027; Castelmezzano con il lancio della Slittovia delle Dolomiti Lucane che sarà fruibile dalla prossima primavera; Castelsaraceno, passato da comune a rischio estinzione a più giovane DMO (destination management organization) d’Italia; Ferrandina con il suo piano strategico del Turismo “Rinascimento Lucano”; Il Gal La cittadella del Sapere che presenta la nuova strategia di sviluppo turistico del territorio del GAL (“Le Terre imperfette”) e l’idea di realizzare un Festival dell’Imperfezione evidenziandone il valore in termini di attribuzione di identità, riconoscimento della propria unicità e spinta alla trasformazione; la Costa del Metapontino con la proposta di un viaggio nella Magna Grecia lucana tra spiagge, bandiere blu e borghi unici; il borgo di Rotonda, nel Geoparco del Pollino con il suo Museo Paleontologico e le eccellenze enogastronomiche. In conclusione, la nuova rete di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O.” Hostelling International presenta il progetto Vita da Ostello in tour nazionale.



“La Basilicata si presenta alla BIT di Milano con un’offerta turistica variegata che spazia dalle antiche tradizioni, alle meraviglie naturalistiche fino alle esperienze adrenaliniche. Filo conduttore che lega queste diverse realtà locali è la volontà di valorizzare il territorio attraverso modelli innovativi di fruizione, promuovendo un turismo sostenibile e offrendo esperienze autentiche ai visitatori” ha commentato il direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli.