L’8 febbraio 2025 segnerà una data storica per la tutela e la valorizzazione del Miskiglio del Serrapotamo. A Teana, nella Sala Multimediale Marino, alle ore 17:00, si terrà la sottoscrizione ufficiale dell’atto notarile per la costituzione del Comitato Promotore, un passo cruciale per ottenere il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.).

L’atto formale garantirà il pieno riconoscimento giuridico del Comitato, consentendogli di avviare l’iter istituzionale e burocratico necessario per la certificazione di questo antico prodotto della tradizione lucana. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici del settore, tra cui, in primis, i sindaci della Via del Miskiglio (Fardella, Teana, Chiaromonte e Calvera), l’Assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata Carmine Cicala, l’Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo, il Dr. Luigi Viviano della Direzione Generale per le Politiche Agricole e Alimentari, il Presidente del GAL Cittadella del Sapere Franco Muscolino e Domenico Cerbino di ALSIA Basilicata.

Il Miskiglio, antica farina ottenuta dalla miscela di legumi e cereali, è un simbolo dell’identità gastronomica dei comuni di Calvera, Chiaromonte, Fardella e Teana. La costituzione del Comitato con atto notarile rappresenta un momento di svolta per la sua tutela, rafforzando il legame tra tradizione, sviluppo locale e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lucane.