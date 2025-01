Si è svolto a Potenza il Primo Convegno Regionale dei Dietisti della Basilicata , organizzato dalla Commissione d'Albo dei Dietisti di Potenza-Matera. L'evento, ospitato nella sede dell'Ordine TSRM e PSTRP, ha rappresentato un momento storico per la professione, attirando una partecipazione significativa e appassionata da parte dei dietisti della regione.



La presidente della Commissione, Daniela Della Rosa , insieme alle consigliere Loredana D'Amico , Giusy Carlomagno , Maria Coppola e Antonella Pasquariello , ha inaugurato i lavori, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per valorizzare le competenze professionali del dietista in Basilicata e delinearne il futuro.



Tra i momenti più attesi, spicca l'intervento del Presidente della Commissione d'Albo Nazionale dei Dietisti , Marco Tonelli , che ha offerto un'anteprima sul nuovo Codice Deontologico del Dietista . Tonelli ha evidenziato come il nuovo documento promuove una maggiore autonomia e responsabilità professionale , integrando tematiche innovative come telemedicina, medicina di genere e gestione digitale. Inoltre, ha posto l'accento sull'importanza del dietista nella libera professione, valorizzandone il contributo in ambiti strategici per la salute pubblica.



Di impatto è stato anche l'intervento della collega Angela Lavalle , che ha offerto una riflessione critica sullo stato dell'arte della professione in Basilicata . Lavalle ha sottolineato come, a quasi trent'anni dall'istituzione del corso di laurea triennale nella regione, il riconoscimento e la valorizzazione della figura del dietista siano ancora limitati. La sua relazione, incentrata sulle criticità e sugli obiettivi futuri, ha stimolato un acceso dibattito tra i partecipanti, evidenziando la necessità di politiche sanitarie regionali più incisive per integrare il dietista nei percorsi clinici e territoriali.



Il convegno si è concluso con una discussione corale, durante la quale i partecipanti hanno condiviso esperienze, proposte e visioni per promuovere e valorizzare il ruolo del dietista in Basilicata. L'evento ha rappresentato un importante punto di partenza per costruire un futuro in cui la professione possa essere pienamente riconosciuta e integrata nel sistema sanitario regionale.



“Il successo di questa giornata conferma quanto sia fondamentale il confronto per la crescita della nostra professione. Da qui parte un percorso di collaborazione per rendere il dietista protagonista nella prevenzione e nella cura,” ha dichiarato Daniela Della Rosa a chiusura dei lavori