E' in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18 al cinema comunale "Guerrieri" la proiezione del film “La notte è un posto sicuro” di Giuseppe Papasso, in uscita nelle sale a breve, con Amin Nour, Alessandro Haber, Donatella Finocchiaro e Peppe Servillo. Nel frattempo prenderanno il via a febbraio i sopralluoghi in Campania e Basilicata del film “Il presentatore”, un commedia del regista Giuseppe Papasso, una co-produzione italo tedesca. Il soggetto è di Giuseppe Papasso e Mariolina Venezia, creatrice del personaggio di Imma Tataranni. Romanzi che hanno ispirato fiction di successo.