Il 23 novembre scorso, l'Associazione EHPA ha subito una gravissima perdita: la scomparsa del suo Presidente Peppe Di Bello, noto anche come il "Tenente Di Bello". Peppe è stato un simbolo delle battaglie per la tutela della salute e dell’ambiente, un instancabile difensore della terra lucana e, in particolare, della Val d'Agri. La sua lotta, contro l'inquinamento e le devastanti conseguenze delle attività industriali e delle estrazioni petrolifere, ha rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che condividono l'impegno per la giustizia socio/ambientale.

Chi ha lottato al fianco di Peppe, tuttavia, ha il dovere di reagire per onorare la sua memoria attraverso le sue creature associative e con questo spirito gli associati di EHPA, il 30 dicembre, hanno eletto il nuovo Presidente nella persona di Bruno Scarabaggio, un giovane della Provincia di Matera che, pur essendo cresciuto a Nord, è ritornato, calamitato dalla sua terra assediata dalle multinazionali e maltrattata nella sua bellezza. Ad affiancarlo ci sarà Michela Trivigno come Segretaria e un Comitato Direttivo composto da Porzia Fidanza, Giuseppe Iuele e Caterina Trivigno.

Il neoeletto Presidente, Bruno Scarabaggio, ha dichiarato con emozione: "È un onore per me proseguire il lavoro dell'amico e guida Peppe Di Bello. Tantissimi sono i suoi insegnamenti, i suoi consigli, il suo essere diretto nei modi e sempre pronto ad aiutare chiunque. Oggi, nessuno può colmare il suo vuoto, ma la sua memoria sarà la nostra guida. Continueremo ad occuparci di tutte le battaglie ambientali che Peppe ha lasciato sospese, senza mai arretrare davanti ai poteri forti e alle lobby che stanno distruggendo la nostra Regione."

Il rinnovo delle cariche di EHPA rappresenta una sfida a chi pensava di essersi liberato di un’Associazione, riconosciuta parte civile in tanti procedimenti giudiziari importanti. Gli associati, presenti all’Assemblea, hanno espresso grande soddisfazione per l’elezione di Bruno Scarabaggio, vedendo nella sua persona un mezzo per unire Potenza e Matera nell’unico obiettivo di rigenerare la Basilicata. Attraverso EHPA l’opera di Peppe Di Bello continuerà.