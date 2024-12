“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. Questo il messaggio centrale di "Generation Contest - La musica unisce", l'evento intergenerazionale che si terrà oggi 20 dicembre presso il Piccolo Teatro-CESAM a Potenza alle ore 20.00. Ispirato alla filosofia del compianto Ezio Bosso, noto compositore e direttore d'orchestra. Il contest vuole celebrare l'unione tra le generazioni attraverso la magia della musica.



Un progetto che rientra nel cartellone di "Natale in città – Edizione 2024" del Comune di Potenza e che mira a coinvolgere famiglie di tutte le età, dai nonni ai nipoti, passando per genitori, zii e cugini. "Generation Contest - La musica unisce " vedrà protagoniste squadre composte da membri di diverse generazioni, impegnate in una gara di canto arricchita da talentuosi musicisti e dalle coreografie spettacolari eseguite dagli allievi del Centro Studio Danza Loncar.



L'evento sarà presentato dall'attore e comico Mario Ierace, accompagnato da Giusi Telesca, maestra di canto e direttore del coro gospel Voices' Power.



Un evento realizzato dall'Associazione Serendipity ETS grazie alla collaborazione del Centro Studio Danza Loncar, dell'Associazione Culturale BOOM e della Fondazione Luciana Blasi – Fondazione di Partecipazione ETS. Il tutto è reso possibile grazie al contributo e con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, Punto Service La Buona Stampa dal 1998, e NL del geometra Nolè Luciano, eccellenza in campo edile, elettrico ed idraulico.