Sarà la città di Potenza ad ospitare, nel giugno del 2025, i giovani che hanno preso parte al progetto europeo Erasmus Plus Youth for Environmental Sustainability and Development Goals (YESDGs). Tra questi sei i giovani provenienti dalla Basilicata, selezionati dall’Impresa Sociale ASCAE, partner del progetto perché da sempre attiva nei settori del sociale e della sostenibilità, con l’obiettivo di generare un impatto concreto sulle comunità. Un percorso a tappe il progetto, pensato per promuovere la cittadinanza attiva e l’imprenditorialità giovanile, sensibilizzando i partecipanti al tema del contrasto al cambiamento climatico. Il progetto YESDGs non si limita semplicemente a sensibilizzare, ma si propone di sviluppare competenze specifiche attraverso un dinamico networking transnazionale che coinvolge giovani provenienti da tutta Europa. Momento clou del progetto sarà la redazione del Manifesto YESDGs, documento riassuntivo delle proposte dei partecipanti che culminerà proprio nell’Hackathon, in programma a Potenza nel prossimo anno e che vedrà confrontarsi sul tema 40 tra giovani ed operatori giovanili provenienti da tutta Europa. “Durante l’evento, i partecipanti collaboreranno per sviluppare soluzioni concrete sul cambiamento climatico, da includere nel Manifesto, che sarà distribuito a giovani, operatori e decisori politici- spiegano i responsabili di Ascae- i giovani potranno esprimere le loro preoccupazioni e proporre soluzioni che saranno poi sottoposte all’attenzione degli amministratori pubblici”. Mentre l’Hackathon si avvicina, il progetto continua il suo percorso: nei prossimi mesi, infatti, il materiale formativo creato nell’ambito di YESDGs sarà distribuito e testato con diversi gruppi di giovani dai 16 ai 30 anni, tra cui i 6 ragazzi lucani. Il testing contribuirà a rafforzare la preparazione dei giovani e a garantire che possano affrontare con competenza le sfide climatiche durante l'evento. Fondamentale sarà anche l’ampliamento della rete di partner e stakeholder che avverrà anche attraverso la divulgazione dei risultati ottenuti. Un modo per rendere le nuove generazioni parte attiva nella lotta contro il cambiamento climatico, ma anche per offrire una formazione approfondita sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), trasformando queste conoscenze in azioni concrete a livello locale e regionale. Il tutto senza dimenticare le opportunità occupazionali per i partecipanti. “Il progetto promuove l’imprenditorialità giovanile- concludono gli esperti di Ascae - stimolando la creazione di soluzioni innovative e misurabili per affrontare le sfide del cambiamento climatico e per contribuire alla sostenibilità globale”.