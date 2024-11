Riscoprire il senso del sacro attraverso le espressioni artistiche della musica e dell’architettura, è l’invito del Fadiesis Accordion Festival (Faf) per la ricorrenza di Santa Cecilia.

Domani 22 novembre il Festival Internazionale fisarmonicistico, promosso dall’Associazione musicale Fadiesis di Pordenone, presenta a Matera Mantice Sacro - Luoghi e note dell’anima.



Alle 18:30 una passeggiata alla scoperta delle architetture delle facciate delle Chiese del centro storico della città dei Sassi. Con partenza da piazza San Giovanni, accompagnati da Elena Baldassarre l’autrice del libro I luoghi dell’anima. Storia, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera “(Edizioni Altrimedia – Logos”), i partecipanti scopriranno non solo aspetti architettonici ma anche chi e perché ha voluto edificare le chiese San Giovanni Battista, San Domenico, Mater Domini, Cripta dello Spirito Santo, Santa Lucia al Piano. La passeggiata si concluderà al Santuario di San Francesco di Paola, edificio religioso sorto per desiderio dei fedeli.



Nel Santuario, sarà il rettore don David Mannarella, a introdurre il concerto del duo Yuri Ciccarese, al flauto, e Gianni Fassetta, alla fisarmonica.



Un concerto - con inizio alle 20:30 - dedicato al sacro nella sua dimensione più ampia, partendo dal cuore di Matera per dilatarsi fino agli sterminati spazi delle Americhe e della contemporaneità musicale. Due grandi concertisti – in forte sintonia interpretativa – ci accompagnano attraverso temi che hanno fatto la storia della musica, come l’Adagio di Albinoni, le sonate di Bach, le sonate da Chiesa di Mozart e le celeberrime Ave Maria, da quella di Caccini a quelle di Piazzolla e di Puccini, di cui ricorre il 100° Anniversario della morte. Gabriel’s Oboe di Morricone ci cala nella struggente spiritualità della grande foresta amazzonica ed Estsanatlehi di Robert Paterson nelle atmosfere dei culti religiosi apache e navajo. A ricordarci che la spiritualità appartiene a tutte le latitudini e le culture ed è espressione della più profonda umanità.



L’ingresso al concerto Mantice Sacro - Luoghi e note dell’anima, così come per tutti i concerti di novembre del Fadiesis Accordion Festival a Matera, è gratuito, fino a esaurimento posti. La passeggiata, anch’essa a partecipazione gratuita, prevede un numero massimo di 25 partecipanti, si consiglia la prenotazione scrivendo a: eventi@fadiesis.org







Il Fadiesis Accordion Festival 2024 a Matera, si concluderà domenica 24 novembre nello spazio Opera Luce in via la Martella, 64 con un concerto in cui in cui il mondo biologico e quello digitale si incontrano e si fondono. Realizzato in collaborazione con MaterElettrica e affidato nell’esecuzione a Mario Spada, elettronica e VR Dario Mattia, elettronica, il concerto Realtà Miste offrirà un’inedita esperienza d’ascolto in cui dimensione virtuale e suoni sintetici rispondono e si intersecano ai ritmi naturali.











Il Fadiesis Accordion Festival 2024 è realizzato con il patrocinio di: Regione Friuli Venezia Giulia; Fondazione Friuli; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone; Santuario di San Francesco da Paola.



Hanno collaborato all’edizione 2024 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Orchestra Sinfonica di Matera; Materelettrica; Associazione Matè; Alma Camere; Raffaele Laterza - Rappresentanze termoidrauliche per Basilicata e Puglia; S.i.t.i. Srl; Cartoleria Montemurro.







Calendario concerti Fadiesis Accordion Festival 2024







Venerdì 22 novembre, Santa Cecilia



Mantice Sacro: Luoghi e note dell’anima



LUOGHI: LA PASSEGGIATA

Dalla Chiesa di San Giovanni Battista, ore 18.30



Elena Baldassarre, autrice del libro I luoghi dell’anima. Storia, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera “Edizioni Altrimedia – Logos”







IL CONCERTO al Santuario di San Francesco di Paola, ore 20.30



Yuri Ciccarese, flauto

Gianni Fassetta, fisarmonica



Musiche di G. Caccini, J.S. Bach, W.A. Mozart, T. Albinoni, G. Puccini, R. Paterson, E. Morricone, A. Piazzolla







Domenica 24 novembre, ore 20.30

Opera Luce | Via la Martella, 64 – Matera



FAF Incontri: Realtà miste



MaterElettrica Ensamble:

Mario Spada, Elettronica e VR

Dario Mattia, Elettronica