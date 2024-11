Dopo la prima nazionale a Milano, si terrà a Montemurro, il paese del poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli, la presentazione del nuovo lavoro editoriale della Fondazione a lui intitolata: il volume di Elio Frescani e Biagio Russo “Leonardo Sinisgalli e la pubblicità Eni negli anni di Enrico Mattei: 1958-1963” (Fls, Montemurro 2024, pp. 496), realizzato grazie al sostegno di Eni e al contributo documentale del suo Archivio Storico.



L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle 18,00 nell’ex convento di San Domenico, nell’ambito del Furor Sinisgalli 13. L’incontro, moderato dal direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci, sarà aperto dai saluti del Sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo. Seguiranno gli interventi di Mimmo Sammartino, presidente della Fondazione, Franco Vitelli dell’Università di Bari, Stefania Zuliani dell’Università di Salerno, Lucia Nardi, responsabile dell’Archivio Storico di Eni, gli autori Elio Frescani, già docente a contratto di “Sto­ria contemporanea” e “Teoria e tecniche della comunicazione radiotelevisiva” all’Università di Salerno e attualmente bibliotecario all’Università di Bologna, e Biagio Russo, già direttore della Fondazione Sinisgalli e ora componente del Comitato tecnico-scientifico. Gli intermezzi musicali saranno curati da Pina Lobosco al violino e Mariano Grosso all’arpa celtica.



Il saggio parte dall'idea di scandagliare la figura di Leonardo Sinisgalli e il suo rapporto con la pubblicità, negli anni in cui fu il responsabile del Servizio Pubblicità dell'Eni per conto di Enrico Mattei, in un periodo cruciale per l'economia e il costume degli italiani. Negli anni del Miracolo economico, un poeta, esperto di comunicazione, dopo aver lavorato con Adriano Olivetti, Alberto Pirelli, Giuseppe Luraghi, viene chiamato per dirigere la propaganda della giovane multinazionale del cane a sei zampe.



Il volume nasce dalle relazioni scientifiche frutto del convegno “Leonardo Sinisgalli: il poeta ingegnere alla corte di Enrico Mattei”, organizzato dall’Associazione Amici della Basilicata in Lombardia a marzo 2023 a San Donato Milanese, e dalla conseguente ricerca d’archivio dei due autori su una gran mole di materiale aziendale, fra cui locandine, manifesti, fotografie, illustrazioni, disegni, riproduzioni di fotogrammi cinematografici, missive e comu­nicazioni interne.