Giovedì 17 ottobre 2024, a partire dalle ore 17:00, si terrà a Tricarico, presso la Sede della Protezione Civile in Via Appia, l'iniziativa “Prendiamoci un caffè Tour” edizione 2024/2025, organizzato da Generazione Lucana. Questo evento rappresenta un'opportunità per ascoltare, confrontarsi e progettare una Basilicata realmente a misura di persone.



La giornata si aprirà con un momento di accoglienza, seguito alle 17:30 dall’intervento di Egidio Lacanna, Presidente di Generazione Lucana, che darà il benvenuto ai partecipanti con un intervento dal titolo “Ciao, Generazione Lucana, e tu?”.



Alle 18:00 si terrà una tavola rotonda dal titolo “Prendiamoci un caffè e parliamone insieme!” che vedrà la partecipazione di associazioni, giovani e policy makers del territorio. Moderata dal giornalista Luca Iacovone, sarà un’occasione preziosa per dialogare sui temi più rilevanti per il futuro della Basilicata, affrontando le sfide e le opportunità della regione.



L’evento si concluderà alle 19:30 con un aperitivo a base di prodotti tipici offerto da Enotria Felix, un momento conviviale per continuare il dialogo in un'atmosfera rilassata e informale.



Questo appuntamento è parte del più ampio progetto di Generazione Lucana, che punta a creare una Basilicata più inclusiva e vicina ai bisogni delle persone, ascoltando e coinvolgendo la comunità locale per costruire un futuro condiviso.