Henri Cartier-Bresson, celebre fotografo e artista, è al centro di una grande mostra presso Palazzo Roverella a Rovigo, dedicata al suo rapporto con l'Italia. La mostra, aperta dal 28 settembre 2023 al 25 gennaio 2025, espone 160 fotografie in bianco e nero che documentano i viaggi dell'artista in Italia dal 1932 al 1973. Cartier-Bresson esplora le trasformazioni del paese, in particolare del Sud, dalla fine del Fascismo all'inizio del boom economico.



Tra le sue tappe più significative, la Basilicata emerge con forza: Cartier-Bresson realizza qui alcune delle sue opere più iconiche, come le donne in nero di Scanno e le immagini della distribuzione delle terre nel Metapontino. Le fotografie della Basilicata rappresentano momenti cruciali del cambiamento sociale e culturale della regione, catturando la povertà, le tradizioni e le contraddizioni di una terra sospesa tra passato e modernizzazione. Nelle sue opere lucane, l’artista riesce a fondere la pittura e la fotografia, restituendo immagini di grande impatto visivo e simbolico.



Cartier-Bresson non si limitò alla Basilicata: fotografò l'Abruzzo, Roma e Venezia, documentando non solo i paesaggi, ma anche i cambiamenti sociali e politici, come la proclamazione di Giovanni XXIII e la modernizzazione industriale.