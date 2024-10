Sabato 05 Ottobre alle ore 18.00, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Vescovile di Melfi in piazza Duomo, si terrà “Quale bellezza? L’avventura dell’invisibile”, lezione-spettacolo di Silvana Kuhtz e Leonardo Tizi, Università degli Studi della Basilicata.



Si tratta dell’ultimo appuntamento del ciclo “Viaggio nella Bellezza”, organizzato da Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti”, patrocinato dal comune di Melfi e con il contributo di Bcc Gaudiano di Lavello, Relais “La Fattoria” e ristorante “Sole di Mezzanotte”.



Un ciclo di quattro lezioni-spettacolo che si propone di affrontare il tema della Bellezza da altrettanti punti di vista: Letteratura, Psicologia, Arte & Musica, Estetica. Gli incontri, iniziati nello scorso mese di Luglio, hanno visto come protagonisti esponenti del mondo accademico e delle professioni.



La lezione-spettacolo “Quale bellezza? L’avventura dell’invisibile”, sarà un dialogo, a due voci, nel corso del quale si evidenzia come in un’era di incertezze, alcuni pilastri del vivere civile del mondo occidentale ormai assodati, dati per scontati nella seconda metà del Novecento, vacillano. Fra questi il concetto di bellezza ci interroga per essere in un certo senso rifondato, consentendoci forse di innescare nuove possibilità, a partire dall’esperienza anche di ciò che bellezza non è, la bruttezza, da demolire e trasformare.