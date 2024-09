Oltre Monaco, anche Lauria si preparerà a brindare. Quest’anno, infatti, a segnare l’arrivo dell’autunno è il tanto atteso evento del “Lauria Ottober Fest” che, come oramai da tradizione, rinnova l’invito alla degustazione di prodotti tipici ed alla valorizzazione del territorio nelle date di sabato 5 e domenica 6 ottobre nello splendido scenario della Villa Comunale di Lauria rione Superiore.



Protagonista sarà la gastronomia tipica con i prodotti d’eccellenza della Lucania: stinco, costine di maiale in salsa barbecue, lagane e fagioli, pappardelle, baccalà e peperoni cruschi, formaggi e tanto altro ancora.



Particolarmente ricco e variegato è il programma dell’intrattenimento che vede alternarsi sul palco quattro delle principali scuole di ballo del circondario quali opening act della tanto attesa cover degli 883 (sabato 5 ottobre), dei Rock Shoes, dei Figli delle Stelle e i Mirros (domenica 6).



Oltre che alla birra, un'apposita sezione della manifestazione è dedicata all'intrattenimento delle famiglie e dei bambini tra mercatini dell’artigianato e mostra d’arte.



Per i più piccini sono previsti laboratori gratuiti tra cui quello dedicato alla realizzazione del Biscotto ad Otto a cura del Biscottificio Viola.



In tal senso è la Dottoressa Lidia Di Giorgio, organizzatrice dell’evento, ad evidenziare come: “il Biscotto ad Otto (prodotto nel Lagonegrese ed inserito nella lista dei PAT), è molto simile sia nella forma che nella ricetta al Prezler diffuso in Germania, Austria e Svizzera. L’ evento di Lauria ha così ottenuto il patrocinio anche della Camera di Commercio Italo Tedesca con il coinvolgimento delle competenti Autorità Consolari le quali hanno concordato sull’originalità dell’iniziativa al fine di avviare progetti di collaborazione reciproca. Tutto ciò è certamente merito di un lavoro di squadra che vede il riconoscimento del Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata, della Città di Lauria e della Pro Loco nonché il fattivo coinvolgimento delle dinamiche realtà sia imprenditoriali che culturali che operano sul territorio”.



“L’auspicio è che il Lauria Ottober Fest nella nostra città – commenta il Sindaco Gianni Pittella- diventi un punto di riferimento e di incontro anche europeo sia per ciò che concerne la promozione del made in Italy, sia per quanto riguarda la diffusione e la valorizzazione del made in Basilicata. Dalla mia esperienza di Vicepresidente del Parlamento europeo, posso sicuramente evidenziare l’importanza di tale iniziativa che potrebbe avere significative ricadute anche culturali sul nostro territorio”.



Proprio in tal senso, nella giornata conclusiva è previsto il dibattito multidisciplinare in materia agroalimentare cui interverranno tra gli altri il Presidente del Consiglio Regionale dr Marcello Pittella, il Presidente della C.I.M. e Centro Studi Lucani nel Mondo dr Luigi Scaglione, il Direttore Generale di A.P.T. Basilicata dr Antonio Nicoletti e la Presidente Slow Food Area Sud Basilicata dr Anita Ferrari.