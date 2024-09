Il “fratello” sudamericano della fisarmonica, il bandoneón, è protagonista dell’ultimo concerto a settembre a Matera della quattordicesima edizione del Fadiesis Accordion Festival, che proseguirà a Pordenone e nel Friuli Venezia Giulia dal 25 settembre.



Domani - sabato 14 settembre - alle 20:30 all’Auditorium Raffaele Gervasio - in piazza San Francesco d’Assisi - il Fadiesis Accordion Festival saluta il pubblico materano con il concerto Tango Sensations - Passato, presente e futuro in un unico e insolito viaggio nella storia del tango.



Due virtuosi di rango internazionale, come il bandoneonista Fabio Furia e il pianista Marco Schirru, incontrano l’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi, nell’appassionante Tango Sensations che fonde il mondo sonoro del Tango con le vibrazioni del Jazz, facendo fluire le note rinate verso la scena del futuro. In scaletta musiche di Astor Piazzolla, Fabio Furia, Emilio Balcarce per un concerto appassionante e coinvolgente, che rivisita la tradizione in modo innovativo e attuale. In Tango Sensations, infatti, passato, presente e futuro si condensano in un unico e insolito viaggio nella storia del tango. Un percorso che parte dall’espressività e dal virtuosismo dei due grandi protagonisti, Fabio Furia al bandoneón e Marco Schirru al pianoforte, per poi aprirsi a suoni e melodie dell’Orchestra Sinfonica di Matera.



“In Tango Sensations la forza della musica si fonde al virtuosismo tecnico degli artisti - afferma Gianni Fassetta, direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival - una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili e nel virtuosismo esecutivo di una formazione tutta italiana. Con il Fadiesis sarà protagonista sul palco l’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal Maestro Giovanni Rinaldi. Ma tante sono state le presenze lucane in questa apertura del nostro festival in Basilicata, dall’Associazione Maté Solisti lucani, a MaterElettrica Ensemble, al Conservatorio Duni di Matera. Collaborazioni preziose per Fadiesis Accordion Festival non solo in terra lucana: dal 25 settembre, data d’inizio del nostro Festival a Pordenone e in Friuli Venezia Giulia, interpreti come il duo Marianna Di Ruvo al sassofono e Giacomo Desiante alla fisarmonica, si esibiranno nella trance friulana del FAF 2024”.







L’ingresso ai concerti del Fadiesis Accordion Festival a Matera prevede due biglietti: intero euro 10 e ridotto di euro 5 per minorenni e studenti del Conservatorio. I titoli d’ingresso si possono acquistare in prevendita presso la Cartoleria Montemurro in via delle Beccherie n.69 a Matera. Per il concerto di sabato 14 settembre Tango Sensation i biglietti sono in prevendita anche al botteghino del Cinema Teatro Guerrieri in piazza Vittorio Veneto.







Il Fadiesis Accordion Festival 2024 è realizzato con il patrocinio e sostegno di: Regione Friuli Venezia Giulia; Fondazione Friuli; Fondazione Matera - Basilicata 2019; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone.



Hanno collaborato all’edizione 2024ivalest del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Orchestra Sinfonica di Matera; Materelettrica; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; Alma Camere; Raffaele Laterza - Rappresentanze termoidrauliche per Basilicata e Puglia; S.i.t.i. Srl.







Calendario concerti Fadiesis Accordion Festival 2024







Sabato 14 settembre, ore 20.30 | Auditorium R. Gervasio, Matera

Tango sensations.



Passato, presente e futuro in un unico e insolito viaggio nella storia del tango



Fabio Furia, bandoneón



Marco Schirru, pianoforte



Orchestra Sinfonica di Matera



Giovanni Rinaldi, direttore



Musica di Astor Piazzolla, Fabio Furia, Emilio Balcarce