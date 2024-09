Sabato 7 Settembre alle ore 19.30, presso la corte del Palazzo Vescovile di Melfi in piazza Duomo, si terrà “La bellezza come unione fra le arti: i Ballets Russes tra musica, danza e pittura”, lezione-spettacolo di Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata, e Pier Paolo De Martino, storico della musica.



Si tratta del terzo appuntamento del ciclo “Viaggio nella Bellezza”, organizzato da Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti”, patrocinato dal comune di Melfi e con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, Relais “La Fattoria” e ristorante “Sole di Mezzanotte”.



Un ciclo di quattro lezioni-spettacolo che si propone di affrontare il tema della Bellezza da altrettanti punti di vista: Letteratura, Psicologia, Arte & Musica, Estetica. Gli incontri, iniziati a luglio, si terranno fino ad Ottobre e vedranno come protagonisti esponenti del mondo accademico e delle professioni.



La lezione-spettacolo “La bellezza come unione fra le arti:i Ballets Russes tra musica, danza e pittura”, sarà un dialogo, a due voci, nel quale si evoca la straordinaria avventura di una compagnia di danza che, all’inizio del Novecento, svolse un ruolo rivoluzionario coinvolgendo i migliori rappresentanti delle avanguardie artistiche europee.