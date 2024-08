Intervista a Cosmo, in concerto a Metaponto il prossimo 13 agosto 10/08/2024 Tra gli artisti più innovativi della scena musicale italiana contemporanea , risalta il nome di Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo. Uno pseudonimo dal gusto universale, una voce schietta fresca e a tratti innocente quella di Cosmo e una musica la sua dal sapore romantico e pulsante; un artista che si caratterizza per un senso di ricerca continua e sonorità al contempo pop e sofisticate. Cosmo sarà in concerto a Metaponto martedì 13 agosto alle ore 21 nella splendida cornice di Torremare. C'è grande attesa per questa unica data in Basilicata all'intero del Kido Music Summer Days dove Cosmo presenterà live “Sulle ali del cavallo bianco”, disco fresco di pubblicazione in marzo, con un tour andato sold-out nei club di tutta Italia.



Il suo percorso artistico è costellato da varie influenze: Battiato, Battisti (di cui ha riproposto due cover) ma anche Radiohead e Animal Collective. In che termini queste influenze hanno determinato la sua ricerca e il suo stile musicale?

Non ho mai smesso di fare ricerca musicale, è una cosa che in qualche modo ha anche a che fare con la mia natura da Dj che ho iniziato a sviluppare intorno al 2017 senza mai smettere e che mi riempie di energia e di gioia proprio perché mi porta sempre a scoprire nuova musica. Questo approccio ce l’avevo da ascoltatore anche prima, ovviamente da buon curioso tanto di quello che ascolto entra nella mia musica in maniera abbastanza particolare. Ci sono tanti riferimenti nascosti nei miei dischi, piccole citazioni, cose campionate che magari uno non immagina siano una mia influenza e invece sono lì ed è bello che chi è in grado di scoprirle le scopra.



Lo scorso marzo è uscito il suo ultimo album "Sulle ali del Cavallo Bianco", un titolo altamente immaginativo al sapore di libertà. Quali temi ha avuto necessità di affrontare in questo disco e perché?

Quando ho iniziato a lavorare al disco con Alessio Natalizia, in arte Not Waving, sentivo un forte bisogno di liberare nuove energie, di dar voce al mio lato più intimo e romantico, sia nelle tematiche che nei suoni. Dovevo dire quello che sentivo dentro. Lavorare con lui mi ha stimolato ad esplorare altre possibilità e mi ha aiutato a scrivere un disco libero, di cui vado molto orgoglioso.



Qual è la sua percezione del contesto musicale attuale?

Percepisco un clima di paura, i cantanti hanno il terrore di non stare in cima alle classifiche, c’è in giro tutta musica che esclude il rischio, spesso sono i primi ad autocensurarsi. Ma la gente non è scema, sono convinto che il pubblico sia attento, sappia farsi coinvolgere da una musica alternativa, strana, “sbagliata”. Gli addetti ai lavori credono di sapere cosa piace alla gente, così il massimo che si fa, qui, è imitare ciò che funziona all’estero. Io credo nella curiosità, voglio conoscere il pericolo, sorprendere e sorprendermi. Uscire dalla logica del successo come fine ultimo. Fare cose sbagliate.



Il 13 agosto sarà in concerto a Metaponto. È la sua prima volta in Basilicata? E cosa deve aspettarsi il pubblico lucano dal suo live?

Sono già stato in Basilicata, ho ricordi molto belli, il pubblico è calorosissimo. Durante il mio live può succedere di tutto, non ci sono schemi prestabiliti, si canta, si balla, si piange e si ride. Come sempre inviterò il pubblico a tenere il telefono in tasca e a lasciarsi andare, a seguire la musica. Solo così, senza schermi e filtri, si può dar vita a un’atmosfera magica.





A cura di Roberta La Guardia lasiritide.it



