Dal 3 al 25 agosto, presso il Chiostro del Monastero di S. Antonio a Rivello, si terrà l’esposizione intitolata "Tra tele, padelle e pagine", mostra personale dedicata al mondo di Nino Palmieri, tra arte, cinema e cucina, realizzata con il patrocinio del Comune di Rivello. Noto chef e proprietario del ristorante "A Casa di Nino" di Genzano di Roma, Palmieri continua

a svelare il suo lato più artistico esponendo una collezione di oltre 60 quadri astratti.

Dopo il successo riscosso al debutto del progetto culturale, con madrina d’eccezione l’attrice Elena Russo, tenutosi ai Castelli Romani, precisamente ad Ariccia, presso l’Art Saloon di Alessandra Altieri, l’iniziativa fa tappa a Rivello, luogo natale dell’artista stesso, città protagonista indiscussa anche del suo libro “Dal niente al mai abbastanza. Ma so cucinare” edito da Albatros, di cui il creativo lucano sta scrivendo il seguito, ambientato sempre nella cittadina in provincia di Potenza.

“Sono molto emozionato e felice di questa opportunità a Rivello, - dichiara lo stesso Nino Palmieri - per me ha davvero un significato speciale esporre le opere nel mio paese e non vedo l’ora di condividere questa Mostra con i miei amici, familiari, concittadini e visitatori”.

A curare la presentazione sarà la Dott.ssa Maria Carmela Palmieri, Storica dell’Arte che dichiara: “Nino è un vulcano di idee, aspettiamo con grande felicità questo appuntamento in una location d'eccezione, il nostro Monastero cinquecentesco, un gioiello che custodisce tante opere d'arte e tesori di Rivello. C'è molta attesa per questo evento estivo anche perché Nino torna, dopo più di un anno, con una ricca produzione di opere".



Ad aggiungere prestigio all'evento interverrà a qualificare il vernissage (3 agosto ore 18:30) il Sindaco di Rivello Avv. Franco Altieri. L'iniziativa di carattere culturale sarà impreziosita dall’intervento del giornalista Mario Lamboglia, Direttore de "L'eco di Basilicata". Accompagneranno la manifestazione le musiche del Maestro Agostino Palmieri e un momento conviviale a cura del Bar Cavaliere Rivello.



La mostra "Tra tele, padelle e pagine" sarà aperta al pubblico presso il Chiostro di S. Antonio a Rivello, fino al 25 agosto, con ingresso gratuito. Un'opportunità imperdibile per immergersi nell'universo creativo di Nino Palmieri e lasciarsi incantare dalle sue opere che mescolano arte, passione e gusto.



Riepilogo Informazioni

"Tra tele, padelle e pagine"



Mostra personale di Nino Palmieri



Vernissage sabato 3 agosto ore 18:30

Mostra in corso dal 3 agosto fino al 25 agosto 2024

presso il Monastero di S. Antonio a Rivello, nel Chiostro (PZ Basilicata)

INGRESSO LIBERO

Orari di visita dal lunedì alla domenica inclusi:

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

