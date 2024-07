Maratea: "AISM e UNPLI Basilicata: insieme... una conquista dopo l'altra!" 31/07/2024 Si è tenuto a Maratea (PZ), l'evento "AISM e UNPLI Basilicata: insieme... una conquista dopo l'altra!", voluto dalle sezioni di Matera e di Potenza di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e da UNPLI Basilicata, Unione nazionale Pro Loco d'Italia, dedicato interamente all'impegno comune delle due associazioni verso le persone affette da sclerosi multipla. È stato recepito ufficialmente il protocollo nazionale AISM/UNPLI, firmato il 17 giugno 2020 e rinnovato con nuovo vigore nel settembre 2023 dal Presidente Nazionale AISM Francesco Vacca e dal Presidente di UNPLI Antonino La Spina, che prevede una collaborazione tra i due enti riguardo informazione, sensibilizzazione, attività culturali, miglioramento della legislazione, attività di studio e ricerca, accessibilità, raccolte fondi, formazione delle risorse umane e condivisione delle risorse e delle informazioni. Le sezioni locali lucane di AISM e UNPLI Basilicata hanno sottoscritto la "Carta dei diritti delle persone con SM" stilata per garantire alle persone affette dalla patologia i diritti fondamentali: quello alla salute, alla ricerca, all'autodeterminazione, all'inclusione, al lavoro, all'informazione e alla partecipazione attiva. Ad aprire l’incontro la vicinanza da parte dell’assessore alla Salute e alle Politiche per la persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, espressa con una lettera. Dopo i saluti istituzionali da parte del delegato alla sanità del Comune di Maratea Salvatore Genovese che ha evidenziato l’importanza delle associazioni nel campo delLa medicina, in particolare della ricerca, la parola ad Antonella Petracca, Presidente Provinciale AISM Potenza. Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale Unpli, moderatore dell’incontro, dopo i ringraziamenti all’Aism per aver fortemente voluto Maratea come sede per lo svolgimento dell’iniziativa, l’Unpli per averla condivisa, il Comune di Maratea per il patrocinio e il lido per aver concesso la location, ha sottolineato l’importanza di fare rete nel terzo settore nonché l’operato dei volontari delle Pro Loco in Italia, molto attenti anche a tutto ciò che va oltre a quelle che sono le finalità più importanti delle Pro loco quali la tutela del patrimonio culturale, storico, folkloristico, enogastronomico, ossia vicini al mondo del terzo settore come ad esempio alla tutela ambientale o come in questo caso alle associazioni che si occupano di ricerche medico scientifico. Vito Sabia, il Presidente UNPLI Basilicata, ha dichiarato: “La sottoscrizione a livello regionale del Protocollo d’intesa tra UNPLI e AISM rappresenta un forte impegno condiviso volto a sostenere le persone affette da sclerosi multipla e a promuovere una cultura di inclusione e solidarietà. Questa collaborazione dimostra concretamente come l'unione delle forze possa realmente fare la differenza nella vita delle persone. Le Pro Loco, da sempre, non solo promuovono attivamente i territori, ma si dedicano anche con passione ad attività solidali, collaborando con importanti associazioni come AISM. Il rinnovato accordo permette alle due organizzazioni di agire con maggiore incisività, affrontando molte tematiche comuni e promuovendo valori condivisi”. Questo invece il commento di Gianluca Pedicini, Presidente Conferenza Persone con SM AISM: “Collaborare e creare reti per sviluppare una cultura sociale più inclusiva e attenta alle esigenze delle persone è una priorità fondamentale per AISM. L'alleanza con Unpli incarna l’impegno di costruire insieme valori condivisi, partendo dai luoghi e dagli ambienti più vicini per arrivare sempre più lontani mettendo al centro i bisogni delle persone con SM- NMO e patologie correlate”. “La mia vera proposta al tavolo è stata quella di immaginare da questo evento di Maratea almeno un appuntamento annuale con AISM Matera, AISM Potenza e Unpli Basilicata per discutere di programmazioni da fare in sinergia”, ha concluso Pierfranco De Marco.

