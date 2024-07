Giovedì 1 agosto Chiaromonte ospiterà una serata dedicata al progetto "I Sentieri del Benessere", che si preannuncia ricca di appuntamenti istituzionali, conviviali e culturali. L'evento prenderà il via alle ore 18 presso la Sala Consiliare con la conferenza di presentazione del progetto "I Sentieri del Benessere". Durante il talk interverranno: Valentina Viola, sindaco di Chiaromonte; Antonio Candela, CEO Universo Sud e co-progettista "I Sentieri del Benessere; e Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR. Il dibattito sarà introdotto e coordinato da Annalisa Percoco, Senior Researcher presso FEEM. Successivamente, alle ore 20, in Piazza Umberto I (Chiazzolla), seguirà una cena di comunità, un momento conviviale che coinvolgerà i cittadini chiaromontesi. La serata si concluderà sempre in Piazza Umberto I (Chiazzolla), alle ore 22, con lo spettacolo "Versi e Ballate senza tempo" di Erminio Truncellito.



Il progetto "I Sentieri del Benessere" mira a potenziare l’identità dei territori, valorizzando le ricchezze culturali, storiche, naturali e paesaggistiche, e promuovendo esperienze di cura e benessere per residenti e visitatori. Il progetto coinvolge i comuni di Latronico, Nova Siri, Chiaromonte, San Severino Lucano, e altri, in un’azione congiunta che vede al centro la sostenibilità, finanziata dalla Regione Basilicata con un investimento iniziale di 4 milioni di euro. L’obiettivo è duplice: da un lato, rivitalizzare i borghi lucani trasformandoli in luoghi di vita, lavoro e riposo; dall’altro, attrarre e incoraggiare il ritorno dei lucani dispersi nel mondo, rafforzando il legame con la propria terra d’origine. Il progetto si articola in diverse iniziative che spaziano dal recupero di edifici storici alla realizzazione di eventi culturali, dall’incremento delle infrastrutture turistiche alla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.



"I Sentieri del Benessere" si configura come un progetto di sviluppo territoriale che ambisce a creare un circolo virtuoso di crescita economica e culturale, incentrato sul benessere e sulla sostenibilità. Il progetto è finanziato dalla Regione Basilicata e rientra nella strategia che la regione ha messo in campo con l'obiettivo di rilanciare i borghi, finanziando con propri fondi quei progetti del Pnrr che, nonostante i punteggi elevati, non avevano ottenuto i finanziamenti del Ministero della Cultura.