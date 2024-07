Si č concluso nel Conservatorio Statale di Musica “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese e Catanzaro il Concorso D.M. 180 per la Cattedra COTP/06 di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale. Vince il giovane maestro di Laino Borgo, Giuseppe Laino.

Giuseppe Laino si č laureato con 110/110 Lode e Menzione d’Onore in Trombone sotto la guida del M° Gianluca Gagliardi per perfezionarsi in seguito negli Stati Uniti.

Č attualmente Responsabile e 1° Trombone dell’Orchestra Filarmonica della Calabria.