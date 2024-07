Il 2 agosto, alle ore 19.30, presso l’ARCI CSP di Sant’Arcangelo, nel rione Pizzilli (centro storico), ci sarà la presentazione e la prima proiezione del cortometraggio ''Un0estate a Sant'Arcangelo''.

Valorizzare e promuovere il territorio attraverso un casting realizzato con i cittadini del posto e dei paesi limitrofi, assieme ai ragazzi/e rifugiati e accolti nei centri di accoglienza, l’intento principale del progetto. La proiezione è stata patrocinata ed inserita dall’amministrazione comunale nel calendario dell’estate santarcangiolese.





La storia



Tornata dal Cammino di Santiago, Maria trascorre l'estate in Basilicata, a Sant’Arcangelo, con il nonno rimasto vedovo, Pasquale. Qui, Maria stringe amicizia con Latif, un giovane migrante africano. Insieme, aiutano Pasquale a ristrutturare il vecchio forno sociale della moglie per fare il pane per tutta la comunità diventata multietnica. Il cortometraggio promuove pace, solidarietà, amicizia e integrazione nel quadro dei valori dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



con Michele Castronuovo, Abdoul Latif Karin, Maria Rao, Domenica Titolo

Regia Antonello Faretta

Soggetto e sceneggiatura Antonello Faretta, Sara Parentini

Supervisione ai dialoghi Domenico Brancale

Direttore della fotografia e camera Pierluigi Piredda

Montaggio Fabio Crisante

Casting e mediatore culturale Michele Molinaro

Laboratorio post-produzione Grande Mela Digital Film

Colorist Massimo Gubinelli

Sound design e mix Giovanni Perez

Manifesto Mariangela Savoia

Produzione esecutiva e organizzazione generale Adriana Bruno, Giuseppe Critone, Antonello Faretta



Prodotto da Adriana Bruno e Antonello Faretta per Noeltan Arts con il contributo di Regione Basilicata, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Comune di Sant’Arcangelo con il patrocinio di ARCI, UCCA Unione Circoli Cinematografici ARCI, ARCI Basilicata, ARCI C.S.P. Sant’Arcangelo, Città Della Pace per i Bambini Basilicata, Lucana Film Commission, Provincia di Potenza, Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, Consigliera di Parità Provincia di Potenza, Rete Cinema Sociale, UNITRE Sant’Arcangelo



Opera che sostiene Agenda 2030 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”.

Carlino La Grotta