Protagonista della quarta serata del "Marateale" sarà Arisa 26/07/2024 L'attrice icona del cinema francese Catherine Deneuve, la produttrice Verdiana Bixio, e gli attori Raoul Bova ed Elena Sofia Ricci sono stati i protagonisti della terza giornata di “Marateale - Premio Internazionale Basilicata” all'interno del suggestivo Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Ad aprire la serata un confronto tra le Film Commission del Sud Italia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata, dal titolo “Tutti pazzi per il Sud”, alla presenza del governatore lucano Vito Bardi. “Le Film Commission sono un moltiplicatore della ricchezza di un territorio, dalle risorse ambientali alle maestranze - ha evidenziato la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, promotrice dell'evento - pur avendo le nostre giuste autonomie vogliamo darci la possibilità di creare un’osmosi di risorse, opportunità e attività presentandoci ai mercati come un unico territorio”. Una mission accolta di buon grado da Cristina Priarone, presidente dell’Italian Film Commission che ha garantito pieno supporto a questo progetto di condivisione. Sul palco è stata, poi, la volta di Catherine Deneuve che ha parlato del film “La moglie del presidente” e di Elena Sofia Ricci, che nel prossimo autunno tornerà protagonista su Rai1 con la seconda stagione della serie de “I casi di Teresa Battaglia”. L'attrice toscana, intervistata da Eva Immediato, ha raccontato il suo lavoro augurando al cinema italiano “di resistere e magari di riprendersi”. “Quest'anno - ha detto - e' andato bene, anche grazie alle colleghe donne, e quindi facciamo vedere che sappiamo fare anche noi". A chiudere la serata l'attore Raoul Bova che si è soffermato, tra le altre cose, sulla nuova edizione di “Don Matteo” e sulla sua partecipazione alla fortunata serie "Emily in Paris", nel corso della quale interpreterà proprio un regista pubblicitario affascinante, di successo romano. "Entro in questa bellissima famiglia dove ad un certo punto della trama ci sta un trasferimento verso Roma. Ci saranno delle storie d'amore, divertenti, di commedia molto leggere. Abbiamo fatto questa prima parte, ci siamo divertiti e sono venute fuori delle scene molto divertenti" ha aggiunto.

La penultima serata della kermesse cinematografica si aprirà con due convegni: il primo dedicato all’ambiente, dal titolo “Pensare Green”, il secondo sull’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con il direttore generale Simone Gialdini. Subito dopo, non mancheranno come sempre le premiazioni a star dello spettacolo. La prima sarà una delle voci più belle del panorama discografico italiano: Arisa. Sarà poi la volta dell'attore Alessio Bergomi, della regista Janet De Nardis e dell'attore e produttore Joe Capalbo. E ancora, la direttrice di Rai fiction, Maria Pia Ammirati e l’attrice Vittoria Schisano, protagonista della serie Netflix La Vita che Volevi scritta e diretta da Ivan Cotroneo, oltre a parlare del suo personaggio, presenterà il suo romanzo “Siamo stelle che brillano” e incontrerà il pubblico per il firma copie. Nel corso della quarta giornata del Festival, spazio anche agli “Italian TV Awards - Marateale Edition” che vedranno tra i premiati l’attrice Cristina Moglia, di cui verrà proiettato in anteprima assoluta il trailer del film “Un posto sicuro”, diretto da Luca Tartaglia e la regista “Samantha Casella”, reduce dallo straordinario riscontro mondiale ottenuto con la pellicola “Santa Guerra” e in procinto di tornare al cinema con l’attesissimo “Katabasis”. Premi speciali, inoltre, per gli attori Ivo Romagnoli e Giulia Ragazzini. La serata si concluderà con la proiezione in anteprima del film Ricomincio da Taaaac! alla presenza di Paolo Calabresi, Maurizio Bousso, il regista Andrea Fadenti, il produttore Giovanni Cova e Paolo Orlando per Medusa Distribution.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 26/07/2024 - Protagonista della quarta serata del "Marateale" sarà Arisa

L'attrice icona del cinema francese Catherine Deneuve, la produttrice Verdiana Bixio, e gli attori Raoul Bova ed Elena Sofia Ricci sono stati i protagonisti della terza giornata di “Marateale - Premio Internazionale Basilicata” all'interno del suggestivo Teatro sul mare del...-->continua 26/07/2024 - Lauria: “Diciottesimo evento della 4° edizione del Lucania Classica Festival”

Sarà Lauria (Potenza) ad ospitare sabato 27 luglio 2024 alle ore 21:30 in Piazza San Nicola (ingresso gratuito) “Immagini fra le note. Dai Classici del Cinema alle Nuove Frontiere della Musica Contemporanea”, lo spettacolo del trio Rosa – Bini – Monopoli all’i...-->continua 26/07/2024 - Il cantastorie recidivo Daniele Silvestri sui laghi di Monticchio

Da martedì 6 fino a giovedì 8 agosto 2024 le rigogliose sponde del Lago Grande di Monticchio, nel Parco Naturale Europa, ospiteranno la XXV edizione del Vulcanica Live Festival, l’appuntamento con la musica promosso a Rionero in Vulture dall’Associazione Vulca...-->continua 25/07/2024 - AISM E UNPLI Basilicata: insieme... una conquista dopo l'altra!

Si terrà domenica 28 luglio a Maratea (PZ) nell'area dello splendido lido "Le Pergole" (in via FIumicello, 69) l'evento "AISM e UNPLI Basilicata: insieme... una conquista dopo l'altra!", voluto dalle sezioni di Matera e di Potenza di AISM, Associazione Italian...-->continua E NEWS