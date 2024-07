Lo spettacolo in Piazza Alessidamo a Metaponto di Lucilla, la cantante più amata dai bambini per celebrare l'avvio della nuova stagione del lido inclusivo e sostenibile Il Sogno del Capitano organizzato dal Consorzio La Città Essenziale, ha ufficialmente aperto i battenti del programma degli eventi di luglio, agosto e settembre a Bernalda e Metaponto. "E'state a Bernalda e Metaponto" così si chiama il programma di eventi che Comune di Bernalda con il sostegno della Regione Basilicata e della Provincia di Matera ed il prezioso contributo dell'associazione Leucippo Operatori Turistici di Metaponto, della Pro Loco, le associazioni Metapontolandia e Rimani, hanno approntato per accogliere i turisti con una ricca e qualificata offerta di iniziative in un territorio che racchiude la bellezza delle acque cristalline e della natura incontaminata del litorale ionico, il fascino della storia con le Tavole Palatine ed il Parco Archeologico e le tradizioni di Bernalda, uno dei borghi più suggestivi della Basilicata con un patrimonio enogastronomico tutto da scoprire. Musica, teatro, letteratura, sport, animazione, tradizioni, gastronomia sono le proposte del cartellone estivo di "E'state a Bernalda e Metaponto" con il secondo evento in programma il 18 luglio alle 21 al castello Torremare di Metaponto con la commedia "E che teatro". Si prosegue il 24 luglio alle Tavole Palatine alle 19.30 con il concerto Fiamme Gialle al Tempio di Hera a cura di Lara Tataranno e il 25 a Bernalda con il concorso di bellezza Miss Italia in Corso Umberto a Bernalda in collaborazione con l'associazione Viva. Sempre a luglio doppio appuntamento il giorno 26 a Metaponto. Alle 18.45 in Piazzetta Oasi la presentazione libri con Cristina Rizzi e Edoardo Gagliardi mentre in Piazza Alessidamo alle 21.30 l'associazione Leucippo presenta Vegaso in concerto. Il 27 e il 28 nei pressi dello stadio comunale dalle 9 si rievoca la Trebbiatura Antica, giunta alla Terza Edizione. Il 28 alle 21 al castello Torremare lo spettacolo teatrale Miseria e nobiltà ed il 30 in Piazza Plebiscito a Bernalda alle 19.30 l'evento La bella età a cura del Centro ludico don Peppino Eufemia. Il Primo agosto al via alle 20.30 il Terzo festival delle animazioni in Piazza Alessidamo. Tra i numerosi appuntamenti di agosto spiccano la StraBernalda il 4 agosto alle 19 con partenza da Corso Umberto, la musica popolare del gruppo Ragnatela Folk Band il 10 agosto alle 22 in Piazza Alessidamo a Metaponto, i festeggiamenti in onore di San Leone Magno l'11 e 12 al Borgo di Metaponto, la Fiera enogastronomica Gusto Italia in Tour sul lungomare di Metaponto dal 14 al 18, il Metaponto Beach Festival il 17 e 18 al Castello Torremare e dal 19 al 23 a Bernalda la Festa patronale di San Bernardino con un ricco cartellone di eventi. Il 24 agosto alle ore 21 in Piazza San Bernardino a Bernalda per la rassegna In vino verijazz si esibirà il cantautore Fabio Concato. Tra gli appuntamenti di settembre il giorno 22 alle 10 spazio alla Festa degli aquiloni in Piazza Alessidamo a cura della PN Eventi.