Nell’ambito della quinta edizione di Una Boccata d’Arte, Sasso di Castalda (PZ), in Basilicata, ospita l’intervento Circo tessile realizzato dall’artista Giulio Locatelli (Bergamo, 1993), coordinato da Roberta Mansueto.



L’artista invita la comunità al Circo tessile, un laboratorio tessile che si sviluppa in un ciclo d’incontri nell’arco di Una Boccata d’Arte 2024. È proprio il tuft, la tecnica di tessitura che diventa nuova scrittura per “mettere in ricamo” gli sguardi del paese, emersi nel dialogo tra l’artista e i partecipanti.



Spiega Giulio Locatelli: “Così come i fili intrecciati compongono un tessuto, le relazioni umane si intrecciano per formare il tessuto della società. Ogni nodo rappresenta un incontro, un’esperienza condivisa, un legame tra individui. ‘Circo tessile’ è così simbolo tangibile della forza e della bellezza della collaborazione”

Calendario prossimi appuntamenti:



Luglio: venerdì 19 e sabato 20 luglio, dalle 18.00 alle 20.00



Agosto: sabato 10 e domenica 11 agosto, dalle 18.00 alle 20.00



Settembre: venerdì 27 e sabato 28 settembre, dalle 18.00 alle 20.00



I laboratori sono gratuiti e non è necessaria nessuna competenza di tessitura. Per partecipare ai laboratori scrivere a: circotessile@gmail.com