Nel corso della sessione ordinaria della Conferenza episcopale di Basilicata (CEB) tenutasi oggi, lunedì 10 giugno, a Potenza, presso la sede del Seminario interdiocesano, i vescovi delle diocesi di Basilicata hanno proceduto all’elezione della presidenza della Conferenza episcopale.

Per acclamazione sono stati eletti: Presidente, S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo; Vicepresidente, S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro e Segretario, S.E. Mons Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza. I Vescovi eletti resteranno in carica per un quinquennio.