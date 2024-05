Il 24 maggio di ogni anno si festeggia la Giornata Europea dei Parchi a ricordo della data istitutiva nel 1909 in Svezia del primo Parco Nazionale europeo. In occasione della Giornata Europea dei Parchi si discuterà della rete delle aree protette nazionali, di cui i Parchi Nazionali costituiscono patrimonio di eccellenza assoluta che costituisce uno strumento fondamentale per la conservazione dei valori naturalistici e ambientali di maggiore pregio ai quali occorre assicurare adeguati livelli di tutela. In tal senso la celebrazione della Giornata Europea dei Parchi è occasione per sensibilizzare la collettività sia sul valore del patrimonio naturalistico dei Parchi che sulla fondamentale opera di tutela ambientale.

Il Convegno si terrà nel Comune di Castelsaraceno, detto paese dei due Parchi perché territorio cerniera tra il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.

Gli Enti Parco unitamente ai Carabinieri Forestali della Regione Basilicata porranno l’attenzione sull’enorme valore naturalistico di queste aree protette, che comprendono quasi il 30% dell’intero territorio regionale, e sulla necessità di rafforzare nella collettività una diffusa coscienza ambientale per la migliore valorizzazione e protezione del ricco patrimonio naturalistico lucano.