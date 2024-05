In occasione della Notte Europea dei Musei, evento patrocinato da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM che dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione, la Direzione Regionale Musei della Basilicata e il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri – Parco archeologico di Grumentum organizzano, in collaborazione con l’Associazione DNA Marateacontemporanea e con il Comune e la Pro Loco di Grumento Nova e la Fondazione Morra, l’evento “𝗘𝗱𝗼𝘀𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗮 – 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱’𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗲𝗽𝗶𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺”, durante il quale l’artista Matteo Fraterno presenterà una restituzione iconografica con la tecnica del frottage di epigrafi da Grumentum, in continuità con il lavoro svolto presso il Museo Epigrafico di Atene.



Il progetto è frutto di un laboratorio presso il Museo di Grumento con il coinvolgimento delle scuole locali e si connette all’esposizione fotografica “𝗟𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗶𝘁𝗼” a cura di Federico Decandia, che Matteo Fraterno inaugurerà il 31 maggio 2024 presso gli spazi ipogei della Fondazione Morra-Museo Nitsch di Napoli.