Sabato 20 aprile dalle ore 22.00, il famoso gruppo lucano “Accipiter” si esibirà in un concerto live presso la Piazza Carlo Levi di Sant’Arcangelo e, nello specifico, dinanzi al locale “Papaleo”. Organizzato da Carlo D’Onofrio e, patrocinato dal comune di Sant’Arcangelo, l’e... -->continua

Basilicata protagonista di “Olio in Cattedra 2023- 2024”. La Città dell’Olio di Matera (MT) si aggiudica l’unica menzione speciale del progetto educativo ideato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere la cultura dell’olio e del paesaggio oli... -->continua