Se anche tu immagini una scuola diversa, in cui al nozionismo delle cattedre si sostituisce una didattica alternativa, libera, che parli del mondo reale e dia spazio alla creatività, alle lotte per i diritti umani, ai talenti personali, allora anche tu pensi: “Non è Utopia”.

È il titolo dell’incontro che abbiamo organizzato come Unione degli Studenti e nel quale le ragazze e i ragazzi di Potenza si riuniranno in assemblea.



Nella Galleria Civica di Palazzo Loffredo, nel centro storico di Potenza, il 9 e 10 marzo ci riuniremo in una due giorni di riflessioni e idee.



Discuteremo di antifascismo, educazione, antimafia, guerre & pace, ambiente, identità di genere, benessere personale.

Insomma, di tutti quei temi che vorremmo affrontare in aula per superare le dottrine da ripetere a pappardella e andare verso un sapere vero, che parli della realtà che ci circonda e nella quale ognuna e ognuno di noi può fare la differenza.

Ma non saranno giornate barbose e senza guizzi: si darà spazio anche alla socializzazione, a canti e balli, insomma a quello stare insieme in allegria che ci caratterizza.

Si comincerà sabato 9 marzo alle 16 con la riunione della “plenaria” dopo la quale si costituiranno tavoli di lavoro con le associazioni Le Rose di Atacama (sulla lotta contro il razzismo), l’Anpi (l’antifascismo), Libera (mafie e legalità in Basilicata) e Startnet. La serata prosegue con il momento dedicato alla musica e al divertimento.

Domenica 10 marzo si comincerà alle 9:30. In plenaria si riporterà quanto elaborato nei tavoli del giorno prima e poi si lavorerà su nuovi tavoli con Legambiente (ecologia), Amnesty (questione palestinese), Agedo (scuola), collettivo Mashare (trans-femminismo) sul benessere psicologico.

Tutte le giovani e i giovani(e non) della città sono invitati. Speriamo davvero di essere in tanti per immaginare un mondo migliore.



Per scoprire il programma nel dettaglio o per avere altre informazioni:

Instagram- uds.potenza

Facebook- UdS Potenza