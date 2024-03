S. Arcangelo: grande entusiasmo per lo stage di danza con Simone Nolasco e L’Arena del Balletto 3/03/2024 Un successo annunciato e soprattutto una grande opportunità per le tante ballerine che hanno partecipato allo stage formativo di danza organizzato a Sant’Arcangelo, dalla scuola di danza “L’Arena del Balletto”. Ospite, o per meglio dire, insegnante per un giorno, il famoso ballerino Simone Nolasco fresco di tour con Laura Pausini e conosciuto soprattutto ai più giovani per la partecipazione al programma “Amici”. Ad aver avuto l’opportunità di partecipare a questa splendida giornata e a ricevere l’attestato, non sono state le sole ballerine appartenenti alla scuola con sede in Sant’Arcangelo, ma anche altre ragazze proveniente dai paesi limitrofi della Basilicata. Di fatti la direttrice organizzativa, Caterina Arena, ha voluto coinvolgere e dare l’opportunità di apprendere nozioni e segreti della danza attraverso i consigli, le dimostrazioni pratiche ed il supporto da parte di un ballerino professionista tra i più appezzati nel mondo della danza a tutte le scuole di ballo che ne avrebbero avuto piacere. Naturalmente a cogliere l’occasione sono stati in tanti e, al termine dello stage, gli sguardi piena di gioia e soddisfazione delle ragazze, hanno riassunto in pieno quella che si può definire “una giornata da ricordare per tutta la vita”. Grande merito va dato anche al ballerino Simone Nolasco che attraverso la sua professionalità e, personalità, ha regalato momenti straordinari che per molte di queste ragazze saranno di fondamentale importanza per il proseguo della loro carriera nel mondo della danza. Lo stesso Nolasco ha in fine assegnato una borsa di studio alla ragazza che più di tutte si è contraddistinto tra le altre anche se, non è stato affatto semplice individuare un’unica vincitrice, considerando l’ottimo livello ed impegno da parte di tutte le partecipanti, dove l’età delle più piccole era di 10 anni. Come anticipato in precedenza però, chi ha voluto e ha fatto si che questa edizione avesse luogo, è stata Caterina Arena: “credo che associazioni come la nostra debbano invogliare e spronare i ragazzi/e che hanno una passione e magari inseguono un loro sogno. Da qui l’idea di questo stage rivolto a tutti/e coloro che amano danzare. Rispetto ad altri luoghi, altre realtà dove obiettivamente ci sono maggiori possibilità di crescita personale, tocca a noi addetti ai lavori cercare di lavorare nel migliore dei modi per il bene di questi ragazzi/e. Credo tanto in quello che faccio, negli anni trascorsi ad insegnare ho visto danzare in maniera eccellente tante persone e per questo la voglia di alzare l’asticella, organizzare eventi ed investire nel mio lavoro aumenta sempre di più. Già perché di lavoro si parla, non sono insegnante soltanto per hobby, ma ho fatto della mia passione il mio lavoro. Questo lo dico grande entusiasmo perché mi reputo una persona fortunata, in quanto svegliarsi la mattina ed essere felice di “alzare una serranda” vuol dire tanto. Ci metto ogni parte di me in quello che faccio e spero di ricucirci al meglio, sicuramente però l’impegno, lo studio e l’amore verso il ballo e le mie ballerine/i, dalle più piccole alle più grandi, è indescrivibile. Così come è indefinibile l’amore che ricevo dalle mie famiglie che mi supportano in tutto quello che faccio. Se ho la possibilità di poter affrontare questo percorso avviato ormai da molti anni, il merito e quindi il mio grazie, va a loro. Oggi è stata una splendida giornata e ci tengo a ringraziare anche l’amministrazione comunale per la concessione della sala del Polifunzionale, dandoci così l’opportunità di svolgere il tutto nel migliori dei modi”.



Per qualsiasi info sui corsi di L’Arena del Balletto” , eventi o altre curiosità, è possibile contattare la pagina Facebook: “L’arena del Balletto” o il numero: 3496803982.



Carlino La Grotta



