La nuova frontiera nel mondo della chat è un'idea tutta italiana, l’ultima novità della messaggistica istantanea nasce in Basilicata a Lavello (Potenza).

E’ risaputo che un messaggio in chat non ha ne tono ne sentimento, ma grazie all’intuizione di due piccoli fratelli, Gianmichele e Gabriele, tutto ciò sarà possibile.

L’obbiettivo dei due piccoli ideatori era ricercare un modo per dare sentimento ai messaggi freddi scritti utilizzando una comune tastiera. Il tutto non ha tardato ad arrivare, dare colore alle frasi digitate è stata l’idea giusta.

WhichColorApp, il nome dato all’applicazione, dà la possibilità di esprimere in chat il proprio stato d’animo. Inviare un messaggio carico di amicizia, di consolazione, di ordine o un messaggio pieno d’amore da oggi è possibile.

Immaginate di dover scrivere un messaggio d’amore e poterlo colorare di rosso, ha sicuramente un aspetto più caldo per chi lo riceve, oppure scrivere un messaggio di autorevolezza colorandolo di blu.

Per ora sono quattro i colori: giallo per un messaggio di amicizia, verde per l’empatia, blu per l’autorevolezza e rosso per esprimere affetto e sentimento. Non si esclude che la rosa dei colori possa aumentare.

Il padre Giovanni Russino ha subito realizzato un prototipo e registrato l’idea, ora i suoi piccoli ideatori aspettano che qualche solida società si faccia avanti per divulgare questa stupenda idea in tutto il mondo. L’applicazione non è ancora disponibile in download per ragioni commerciali, spiega il papà, mentre tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.whichcolorapp.com.

I due piccoli inventori aggiungono: grazie alla nostra idea le frasi scritte in chat avranno finalmente un sentimento e tutto ciò sarà reso possibile con un piccolo aggiornamento gratuito su tutte le piattaforme di messaggistica istantanea esistenti. Il loro motto: “Colora il tuo messaggio prima dell'invio e sarà più carico di emozioni”.