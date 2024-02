La Madonna pellegrina di Lourdes in Basilicata dal 15 al 20 Febbraio per l'incontro con i fedeli nelle Cattedrali e nei luoghi di sofferenza. Leffigie di Maria è una delle due utilizzate nel Santuario di Lourdes per le processioni aux flamboux. Ha iniziato il suo viaggio nelle città italiane lo scorso settembre, in occasione del 120° anniversario della nascita dellUnitalsi, lUnione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.

Prima tappa in Basilicata: la Diocesi di Tursi-Lagonegro, nel pomeriggio del 15 Febbraio, a Lauria. Toccherà poi Matera, Tricarico, Potenza, Bella, Rionero in Vulture e Acerenza, per ripartire il 20 febbraio, affidata allUnitalsi di Pugliese.





Accanto alla statua della Madonna ci sarà una teca per raccogliere le intenzioni di preghiera dei fedeli, da portare a Lourdes nel Pellegrinaggio della Sezione Lucana dal 15 al 21 Luglio 2024