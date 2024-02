Grande successo sabato scorso a Matera per la presentazione del saggio “Umanizzare la modernità” a cura di Mauro Ceruti e Francesco Bellusci (Cortina Edizioni) nella splendida cornice della sede della Lega Navale Italiana – sezione materana, ubicata negli Antichi Rioni Sassi.

L’evento è stato organizzato da Rotary Club di Matera, Soroptimist International Club di Matera, Agorà Basilicata e Sezione Lucana della Società Filosofica Italiana e la sezione di Matera della Lega Navale Italiana, nell’ambito delle attività di “awareness 2024”.

La presentazione è stata un’occasione preziosa per riflettere in particolare sul cammino dell’umanità che dia senso e speranza al termine “progresso”. Abbiamo perso il futuro? Quale modernità può contemplare una etica solidale globale? Di fronte ad un presente divaricato tra promesse scientifiche e disastro ecologico, una scommessa collettiva è quella di leggere la complessità interdipendente del rapporto tra uomo e natura. Ripartire dai diritti, spesso negati, dei più deboli, delle donne, dei bambini, delle generazioni future dei quali siamo responsabili.

Il Club Matera Soroptimist si ritiene molto soddisfatta alla luce del dialogo e delle riflessioni che sono emerse dall’evento: «Abbiamo discusso insieme sulle profonde crisi che hanno colpito il mondo, dalla pandemia alle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Ma non è da sottovalutare l’aspetto relativo alla crisi climatica che diviene sempre più una minaccia colpendo la sicurezza e il benessere di persone e popoli, mettendo a rischio la vita dei più giovani», dichiara la dottoressa Patrizia Minardi, Commissione Pari Opportunità nazionale del Club Soroptimist.