27/01/2024 - Rotonda: addio a Nicola Forte, caporale emerito della Pitu

Rotonda è in lutto per la morte avvenuta ieri di Nicola Forte, caporale emerito della ‘Pitu’. Forte ha guidato per 35 anni la celebre e suggestiva alzata a spalla del grande faggio, che si rinnova da sempre il 12 giugno in Piazza Vittorio Emanuele III in onore...-->continua