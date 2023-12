Il prossimo 3 gennaio 2024, alle ore 18:30, verrà presentato a Ruoti il nuovo EP dell'artista Francesca Giannizzari, intitolato "Piccole Stanze". L'evento è promosso dall'Associazione culturale “Conduco un dialogo” assieme a "Villa delle Arti" di Palazzo San Gervasio. La giovane cantautrice ha attraversato un percorso formativo ricco e diversificato, culminando in una promettente carriera nel mondo della musica.

La sua passione per la musica l'ha guidata verso gli studi accademici in canto pop-rock presso il prestigioso Conservatorio "G. Martucci" di Salerno. Attualmente, Francesca è iscritta al corso di Laurea Specialistica in canto ritmico presso il Conservatorio di Esbjerg, in Danimarca.

Francesca Giannizzari ha ottenuto importanti riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui la vittoria del Premio Na Stella del Virus Studio e le finali al Premio Bianco d’Aponte, al Premio Lunezia a Roma e Aulla. Questi successi testimoniano il talento straordinario e la dedizione dell'artista nel creare musica di alta qualità.

Il Sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca, e la Vice-Sindaca, Maria Troiano, hanno prontamente aderito alla proposta dell’Associazione “Conduco un dialogo” di promuovere Francesca Giannizzari. La serata di presentazione si terrà al Centro di Aggregazione, in Contrada Faggeta a Ruoti.