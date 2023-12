La cooperativa sociale Il giardino di Alice è stata premiata per il terzo anno consecutivo con l’ambito Premio Industria Felix 2023, dedicato alle imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili. Unica Cooperativa Sociale della Basilicata annoverata tra le imprese più competitive d'Italia, da anni lavora con impegno, dedizione e passione in un settore tanto delicato come quello della sanità.



«Siamo veramente orgogliosi del lavoro svolto dalla cooperativa sociale Il Giardino di Alice, riconosciuto a livello nazionale per il terzo anno consecutivo con il Premio Industria Felix. Si conferma l'affidabilità, la solvibilità, la sostenibilità e l’importanza dell’equilibrio di genere nell'unica Cooperativa Sociale della Regione Basilicata annoverata, a Milano, tra le Imprese più competitive a livello nazionale. Un esempio di come la cooperazione sociale sia capace di esprimere qualità, capacità imprenditoriale e valorizzazione delle comunità in cui operano - dichiara il Presidente del Consorzio La Città Essenziale, Giuseppe Bruno -





Per il 2023 sono state 196 le imprese più competitive d’Italia distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, sono state insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete e premiate durante la cerimonia tenutasi a Milano.